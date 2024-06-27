Batı Şeria’da siyonist baskın! İsrail askerleri Tulkerim kentine saldırdı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine baskın düzenlediği bildirildi.

KAMPLARIN GİRİŞİNİ KAPATTI

Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'nda İsrail baskını nedeniyle alarm durumunun hakim olduğu belirtildi. Gerginliğin devam ettiği kentte Filistinli direnişçilerin kampların girişini kapattığı belirtildi.

BATI ŞERİA'DA HER GÜN BASKIN

İsrail ordusu, haklarında arama kararı olan kişileri bulma gerekçesiyle hemen her gün Batı Şeria'daki çeşitli kentlere baskın düzenliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenlediği Cenin kentinde, biri askeri aracı hedef alan 2 bombanın patlaması sonucu bir keskin nişancı birliği komutanının öldüğünü, 16 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada da İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kentinde yoğun olmak üzere Ramallah, Beytüllahim, Nablus ve Kudüs kentlerinde baskınlar düzenlediği belirtilmişti.

9 BİN 430 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 430'a ulaştığı belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.