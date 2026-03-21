Seattle Polis Departmanı ve King County Adli Tıp Kurumu yeni bulgulara rağmen dosyayı yeniden açmayı reddediyor.

Nirvana'nın kurucusu ve solisti, müzik dünyasının efsanevi isimlerinden biri olan Kurt Cobain'in Seattle'daki evinde ölü bulunmasının üzerinden 30 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, ölümüne dair sırlar yeniden gündemde. Bağımsız adli tıp uzmanlarından oluşan bir ekip, Cobain'in ölümünün bir intihar değil, titizlikle planlanmış bir cinayet olduğunu iddia ediyor.

Adli tıp uzmanı Brian Burnett ve araştırmacı Michelle Wilkins liderliğindeki ekip, notun büyük kısmının aslında müzik endüstrisinden emekli olma isteğini anlatan bir yazı olduğunu, ancak son beş satırın el yazısının notun geri kalanıyla uyuşmadığını belirtiyor. İddiaya göre bu son satırlar, mektubu bir "intihar notuna" dönüştürmek için başkası tarafından sonradan eklendi.

Kurt Cobain, eşi ve çocuğu

AŞIRI DOZ VE ORGAN ÖLÜMÜ

Yeni analizler, Cobain'in vücudundaki eroin miktarının, bir insanın tüfekle kendini vurmasını imkansız kılacak kadar yüksek olduğunu savunuyor:

Nekroz Kanıtı: Otopside tespit edilen beyin ve karaciğer nekrozu (doku ölümü), Cobain'in hemen ölmediğini, tüfekle vurulmadan önce yavaş yavaş aşırı dozdan öldüğünü ve bilincinin kapalı olduğunu gösteriyor.

Fiziksel Durum: Uzmanlara göre, kanında o kadar yüksek dozda eroin bulunan birinin bilincini koruyup ağır bir tüfeği ağzına doğrultarak tetiği çekmesi biyolojik olarak mümkün değil.

OLAY YERİNDEKİ TUHAFLIKLAR

Michelle Wilkins, Daily Mail'e yaptığı açıklamada olay yerinin bir "film seti gibi düzenlenmiş" göründüğünü söyledi ve "Tüfek mermilerinin kovanları, Cobain'in ayak ucunda düzgün bir sıra halinde dizilmişti."dedi.

Cebinde tüfek ve mermilere ait makbuzlar bulundu. Uzmanlar bunun intihar senaryosunu "garantilemek" için başkası tarafından yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyor.