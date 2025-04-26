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Kursk tamamen Rusya’ya geçti! Kremlin’den “Ukrayna yenildi” raporu

Rusya Ukrayna’nın kontrolündeki Kursk bölgesini tamamen ele geçirdiğini duyurdu. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığı yönünde rapor verdi. Putin’den ise Rus askerlerine tebrik geldi.

Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 14:25 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 14:39
Kursk tamamen Rusya’ya geçti! Kremlin’den Ukrayna yenildi raporu

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Rusya Ukrayna'nın kontrolünde olan Kursk bölgesini tamamen ele geçirdiğini duyurdu. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını bildirdi.

Kursk, ReutersKursk, Reuters

KREMLİN'DEN UKRAYNA YENİLDİ RAPORU

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Putin'e Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tamamen yenilgiye uğratıldığı yönünde rapor verdi.

Gerasimov, bölgede Ukrayna ordusunun kontrolünde olan Gornal isimli son yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirerek "Böylece Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri tamamen yenildi." ifadesini kullandı.

PUTİN'DEN TEBRİK MESAJI

Devlet Başkanı Putin, zafer kazanan askeri birlikleri tebrik ederek "Kiev rejiminin macerası tamamen başarısızlıkla sonuçlandı." dedi.

Ukrayna ordusunun uğradığı kayıpların tüm muharebe temas hattına yansıyacağını belirten Putin, "Düşmanın Kursk sınır bölgesinde tamamen yenilgiye uğratılması, birliklerimizin cephenin diğer önemli bölgelerinde başarılı eylemler gerçekleştirmesinin koşullarını oluşturmakta ve Neonazi rejiminin yenilgisini daha da yakınlaştırmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

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YENİ CEPHE DÜŞTÜ

Ukrayna ordusu, geçen yıl 6 Ağustos'ta Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine girerek savaşta yeni bir cephe açmıştı. Rus ordusuyla şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede Ukrayna ordusu hızla ilerleyerek 1268 kilometrekarelik alanı kısa sürede kontrolü altına almıştı. Aradan geçen bir aylık süre sonunda Rus ordusu Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerleşim yerlerini yavaş yavaş geri almaya başlamıştı.

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