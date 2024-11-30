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Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka?

Suriye’de kazan kaynama devam ediyor. Muhalif güçler, Beşar Esad rejimine yönelik geniş çaplı operasyonlarını sürdürürken, Şam’da da Esad'a yönelik darbe girişiminin olduğu iddia edildi. Darbeyi ise rejime bağlı istihbarat subayı Hussam Luka tarafından yönetildiği bildirildi. Peki Esad'ı devirme planı yaptığı söylenen 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka kimdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 22:39 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 22:55
Suriye’de kazan kaynıyor! Hussam Luka’dan Esad’ı devirme planı! Kim bu ’Hanasır Örümceği’ Hussam Luka?

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Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline doğru ilerliyor.

Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi (AA)Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi (AA)

Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.

Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı.

Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı gruplar, Hama ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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KAZAN KAYNIYOR: ESAD'A DARBE İDDİASI

Öte yandan, başkent Şam'da da çatışmaların yaşandığı iddia edildi.

Beşşar Esed'e karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı öne sürüldü. Suriye Devlet Televizyonu'nun yayınının kesildiği belirtilirken, darbeyi rejime bağlı istihbarat subayı Hussam Luka tarafından yönetildiği iddia ediliyor.

Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)

KİM BU HUSSAM LUKA?

Tümgeneral Hussam Luka, 1964 yılında Halep şehrinin yaklaşık 30 mil güneydoğusunda bulunan küçük bir Çerkes çiftçilik kasabası olan Hanasir'de doğdu.

Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)

Syrian Observer'ın 2019'da yazdığına göre, Luka kariyerine 1984 yılında Halep'te bir polis teğmeni olarak başladı ve sonunda albay rütbesine ulaştıktan sonra Siyasi Güvenlik Müdürlüğü'ne transfer oldu. Afrin ve Şam'daki istihbarat müdürlüğünde bir süre geçirdikten sonra Luka, 2004 yılında Siyasi Güvenlik'in Humus Şubesi'nin başına atandı.

Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)

ÇOK SAYIDA KATLİAMI ORGANİZE ETTİ

2011'deki protestoların başlangıcında Hama şubesinin başına transfer edildi, ancak protestolar ve rejimin baskısı yoğunlaştıkça hızla Humus'a geri gönderildi. Luka, beş yıl boyunca Humus kentindeki çatışmalarda merkezi bir rol oynayacak ve bu süre zarfında sivillere yönelik çok sayıda katliamı organize etti.

Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)

2018'DE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ OLDU

2017'de Suriye muhalefetinin son kalıntılarını Humus'un el-Vair semtinden kovmak için müzakerelere bizzat liderlik etti. Kasım 2018'de Siyasi Güvenlik Müdürlüğü müdürü olarak atandı ve sekiz ay sonra bugün hala bulunduğu Genel İstihbarat Müdürlüğü müdürü oldu.

Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)

ÖRÜMCEK LAKABI VERİLDİ

Afrin ve Şam'da istihbarat müdürlüğünde çalışmış ve iç savaşta da hızla yükselen Luka, Ruslar ile uzlaşmacı dilinden dolayı örümcek lakabını aldı.

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