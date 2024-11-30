Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline doğru ilerliyor.
Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi (AA)
Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.
Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı.
Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı gruplar, Hama ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
KAZAN KAYNIYOR: ESAD'A DARBE İDDİASI
Öte yandan, başkent Şam'da da çatışmaların yaşandığı iddia edildi.
Beşşar Esed'e karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı öne sürüldü. Suriye Devlet Televizyonu'nun yayınının kesildiği belirtilirken, darbeyi rejime bağlı istihbarat subayı Hussam Luka tarafından yönetildiği iddia ediliyor.
Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)
KİM BU HUSSAM LUKA?
Tümgeneral Hussam Luka, 1964 yılında Halep şehrinin yaklaşık 30 mil güneydoğusunda bulunan küçük bir Çerkes çiftçilik kasabası olan Hanasir'de doğdu.