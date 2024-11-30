Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)



Syrian Observer'ın 2019'da yazdığına göre, Luka kariyerine 1984 yılında Halep'te bir polis teğmeni olarak başladı ve sonunda albay rütbesine ulaştıktan sonra Siyasi Güvenlik Müdürlüğü'ne transfer oldu. Afrin ve Şam'daki istihbarat müdürlüğünde bir süre geçirdikten sonra Luka, 2004 yılında Siyasi Güvenlik'in Humus Şubesi'nin başına atandı.

Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)



ÇOK SAYIDA KATLİAMI ORGANİZE ETTİ



2011'deki protestoların başlangıcında Hama şubesinin başına transfer edildi, ancak protestolar ve rejimin baskısı yoğunlaştıkça hızla Humus'a geri gönderildi. Luka, beş yıl boyunca Humus kentindeki çatışmalarda merkezi bir rol oynayacak ve bu süre zarfında sivillere yönelik çok sayıda katliamı organize etti.

Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)



2018'DE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ OLDU



2017'de Suriye muhalefetinin son kalıntılarını Humus'un el-Vair semtinden kovmak için müzakerelere bizzat liderlik etti. Kasım 2018'de Siyasi Güvenlik Müdürlüğü müdürü olarak atandı ve sekiz ay sonra bugün hala bulunduğu Genel İstihbarat Müdürlüğü müdürü oldu.

Suriye'de kazan kaynıyor! Hussam Luka'dan Esad'ı devirme planı! Kim bu 'Hanasır Örümceği' Hussam Luka? (Takvim.com.tr arşiv)



ÖRÜMCEK LAKABI VERİLDİ



Afrin ve Şam'da istihbarat müdürlüğünde çalışmış ve iç savaşta da hızla yükselen Luka, Ruslar ile uzlaşmacı dilinden dolayı örümcek lakabını aldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN