Kripto kraliçesi 6 yıldır kayıp

Alman asıllı Bulgar vatandaşı Dr. Ruja Ignatova, OneCoin adlı kripto para borsası ile ABD'den İngiltere'ye kadar dünyanın bir çok ülkesinden insanları dolandırdı.

Tam 3.5 milyar sterlin vurgun yaptı. Hakkında yakalama kararı çıkarılınca, 2018'de Yunanistan'a kaçtı. Uçaktan indikten sonra korumasını Bulgaristan'a geri yolladı. Kendisinden bir daha haber alınamadı.

Dünyanın her yerinde mülkleri olan Kripto Kraliçesi'ni FBI da en çok arananlar listesine yazdı. İddiaya göre hala ortaya çıkmayan kadının, bir tekne ile kaçırıldığı, açık denizde öldürülüp parçalara ayrıldıktan sonra balıklara yem yapıldığı da vurgulandı.