Deyrizor’da Baas güçlerine operasyon: Çok sayıda silah ele geçirİldi

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki geçiş hükümeti, ülkedeki suç örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yetkililer, güvenliği sağlamak ve yasa dışı faaliyetleri sona erdirmek için kapsamlı müdahalelerin devam edeceğini belirtti.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Suriye Haber Ajansı (SANA), Deyrizor'un el-Cura ve Tıb el-Cura mahallelerinde devrik Baas rejimi güçlerine ve uyuşturucu ile silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, bölgedeki baskınların sürdüğü belirtildi.