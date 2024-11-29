Kosova’da bombalı saldırı! Belediye binasında M75 attılar

Kosova'da belediye binasına bombalı saldırı düzenlendi. Ülkenin kuzeyindeki Zveçan'da belediye binasının bahçesine el bombası atıldı.

Kosova'da belediye binasına bombalı saldırı düzenlendi. Ülkenin kuzeyindeki Zveçan’da belediye binasının bahçesine el bombası atıldı, Takvim Ekran Görüntüsü

KOSOVA'DA BOMBALI SALDIRI

Zveçan Belediye Başkanı İlir Peci, sosyal medya hesabındaki paylaşımında gece belediye binasına el bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Kosova'da belediye binasına bombalı saldırı düzenlendi. Ülkenin kuzeyindeki Zveçan’da belediye binasının bahçesine el bombası atıldı, Takvim Ekran Görüntüsü

Bombalı saldırı hakkında açıklama yapan Peci, "Dün gece saat 23.45 sularında kimliği belirsiz kişiler, Zveçan Belediyesi binasına el bombasıyla saldırı düzenledi. Bu şiddet eylemi hasara yol açtı ancak neyse ki yaralanan olmadı. Bu kabul edilemez şiddet ve terör eylemini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kosova'da belediye binasına bombalı saldırı düzenlendi. Ülkenin kuzeyindeki Zveçan’da belediye binasının bahçesine el bombası atıldı, Takvim Ekran Görüntüsü

BELEDİYE BİNASINA M75

Kosova polisinden yapılan açıklamada 4 araçta hasara yol açan saldırının "M75" tipi el bombasıyla yapıldığından şüphelenildiği belirtildi.

Zveçan'daki polis istasyonuna da 26 Kasım'da akşam saatlerinde el bombalı saldırı düzenlenmişti.

Kosova'da belediye binasına bombalı saldırı düzenlendi. Ülkenin kuzeyindeki Zveçan’da belediye binasının bahçesine el bombası atıldı, Takvim Ekran Görüntüsü

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitroviça, Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 2023'ün mayıs ayından beri Arnavut belediye başkanları görev yapıyor.