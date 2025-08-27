Kremlin'den son dakika açıklaması! Putin-Zelenskiy görüşmesi olacak mı?

Kremlin Rusya-Ukrayna müzakereleri ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.
YENİ MÜZAKERE NE ZAMAN YAPILACAK?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Rusya ve Ukrayna müzakere gruplarının çalışmaları hakkındaki açıklamasında şu noktalara değinildi:
🔻 Müzakere gruplarının liderleri iletişim halinde, çalışmalar devam ediyor ve devam etmeli
🔻 Bir sonraki müzakere turunun kesin tarihleri henüz yok
🔻 Diğer tüm temaslar iyi hazırlanmalı ki sonuç verici olsun
🔻 Rusya, ABD başkanının Ukrayna çatışmasının çözümündeki barış çabalarını yüksek takdir ediyor
🔻 Moskova, Trump'ın Ukrayna'daki durumu çözme çabalarının devam etmesini umuyor, bunlar çok önemli