Kremlin'den son dakika açıklaması! Putin-Zelenskiy görüşmesi olacak mı?

Kremlin Rusya-Ukrayna müzakereleri ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

YENİ MÜZAKERE NE ZAMAN YAPILACAK?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Rusya ve Ukrayna müzakere gruplarının çalışmaları hakkındaki açıklamasında şu noktalara değinildi:

🔻 Müzakere gruplarının liderleri iletişim halinde, çalışmalar devam ediyor ve devam etmeli

🔻 Bir sonraki müzakere turunun kesin tarihleri henüz yok

🔻 Diğer tüm temaslar iyi hazırlanmalı ki sonuç verici olsun

🔻 Rusya, ABD başkanının Ukrayna çatışmasının çözümündeki barış çabalarını yüksek takdir ediyor

🔻 Moskova, Trump'ın Ukrayna'daki durumu çözme çabalarının devam etmesini umuyor, bunlar çok önemli