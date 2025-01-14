Kraliyet Sarayı’ndaki Sovyet casusları: MI5 Belgeleri gün yüzüne çıkardı

Ulusal Arşivler tarafından yayımlanan MI5'in 1929-1975 yıllarını kapsayan dosyaları, İngiltere'deki "Cambridge Beşlisi" olarak bilinen Sovyet ajanlarının itiraflarını gün yüzüne çıkardı.

Kraliçe Elizabeth (Fotoğraf: AA)

ELİZABETH'İN YAKIN DOSTU SOVYET CASUSU ÇIKTI

Belgelerde, Kraliyet Sanat Koleksiyonu'ndan sorumlu sanat tarihçisi ve casus grubunun üyelerinden Anthony Blunt'ın, 1964 yılında Sovyetler Birliği adına casusluk yaptığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Ancak, Buckingham Sarayı'nda 19 yıl görev yapan Blunt'ın bu itirafı, Kraliçe 2. Elizabeth'e resmi olarak ancak 1973 yılında iletildi.

MI5 belgelerine göre, Kraliçe 2. Elizabeth, Anthony Blunt'ın Sovyetler adına casusluk yaptığını öğrendiğinde sakinliğini koruyarak durumu soğukkanlılıkla karşıladı. Gazetecilerin olayı araştırmaya başlaması ve Blunt'ın sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine bu bilginin Kraliçe'ye 1973 yılında bildirildiği ortaya çıktı.

Belgelerde, MI5'in Blunt'la ilgili kaygıları yıllarca tartıştığı ve Kasım 1972'de Kraliçe'nin, Özel Sekreteri Martin Charteris'a Blunt ile bağların koparılması çağrısında bulunduğu belirtildi. Ancak Charteris, Blunt'ın görev süresinin yakında sona ereceğini gerekçe göstererek bu talebi reddetti.