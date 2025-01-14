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Kraliyet Sarayı'ndaki Sovyet casusları: MI5 Belgeleri gün yüzüne çıkardı

MI5 belgeleri, "Cambridge Beşlisi" olarak bilinen Sovyet ajanlarının yıllarca gizli kalan itiraflarını ortaya çıkardı. Belgelerde, Kraliyet Sanat Koleksiyonu'ndan sorumlu Anthony Blunt'ın casusluğu, Kraliçe Elizabeth'e 10 yıl sonra bildirildiği ve 1979'da Margaret Thatcher tarafından kamuoyuna açıklandığı vurgulandı.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 23:43 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 23:43
Kraliyet Sarayı’ndaki Sovyet casusları: MI5 Belgeleri gün yüzüne çıkardı

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    Ulusal Arşivler tarafından yayımlanan MI5'in 1929-1975 yıllarını kapsayan dosyaları, İngiltere'deki "Cambridge Beşlisi" olarak bilinen Sovyet ajanlarının itiraflarını gün yüzüne çıkardı.

    Kraliçe Elizabeth (Fotoğraf: AA)Kraliçe Elizabeth (Fotoğraf: AA)

    ELİZABETH'İN YAKIN DOSTU SOVYET CASUSU ÇIKTI

    Belgelerde, Kraliyet Sanat Koleksiyonu'ndan sorumlu sanat tarihçisi ve casus grubunun üyelerinden Anthony Blunt'ın, 1964 yılında Sovyetler Birliği adına casusluk yaptığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Ancak, Buckingham Sarayı'nda 19 yıl görev yapan Blunt'ın bu itirafı, Kraliçe 2. Elizabeth'e resmi olarak ancak 1973 yılında iletildi.

    MI5 belgelerine göre, Kraliçe 2. Elizabeth, Anthony Blunt'ın Sovyetler adına casusluk yaptığını öğrendiğinde sakinliğini koruyarak durumu soğukkanlılıkla karşıladı. Gazetecilerin olayı araştırmaya başlaması ve Blunt'ın sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine bu bilginin Kraliçe'ye 1973 yılında bildirildiği ortaya çıktı.

    Belgelerde, MI5'in Blunt'la ilgili kaygıları yıllarca tartıştığı ve Kasım 1972'de Kraliçe'nin, Özel Sekreteri Martin Charteris'a Blunt ile bağların koparılması çağrısında bulunduğu belirtildi. Ancak Charteris, Blunt'ın görev süresinin yakında sona ereceğini gerekçe göstererek bu talebi reddetti.

    Anthony Blunt ve 2. Elizabeth 1970. (Fotoğraf: PA)Anthony Blunt ve 2. Elizabeth 1970. (Fotoğraf: PA)

    DİĞER CASUSLAR GİBİ KAÇMADI

    MI5 belgeleri, Anthony Blunt'ın Sovyet ajanları Guy Burgess ve Donald Maclean gibi ülkeden kaçmayı reddettiğini, çünkü KGB'nin şiddete başvurmasından korktuğunu ortaya koydu.

    Ulusal Arşivler tarafından yayımlanan diğer belgelerde, Cambridge Beşlisi'nden Kim Philby'nin Sovyetler adına casusluk yapma kararını asla değiştirmeyeceğini söylediği yer aldı. Aynı belgelerde, ünlü İngiliz oyuncu ve yazar Dirk Bogarde'nin de KGB tarafından hedef alınabileceği konusunda MI5'in uyarıda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

    Yayımlanan belgelerin bir kısmı, Ulusal Arşivler'de düzenlenecek sergide yer alacak.

    Cambridge Üniversitesi tarihçilerinden Christopher Andrew'in, gizli servisin onayıyla MI5'in tarihini anlattığı kitapta da Kraliçe'ye Blunt'la ilgili durumdan "genel ifadelerle bahsedildiği" bilgisine yer verilmişti.

    İngiltere'nin ilk kadın Başbakanı, ''Demir Leydi'' lakaplı Margaret Thatcher (Fotoğraf: AA)İngiltere'nin ilk kadın Başbakanı, ''Demir Leydi'' lakaplı Margaret Thatcher (Fotoğraf: AA)

    BLUNT'UN SOVYET CASUSU OLDUĞUNU MARGARET THATCHER AÇIKLAMIŞTI

    Sovyet casusu Anthony Blunt'un geçmişi, 1979'da dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher tarafından parlamentoda yapılan açıklamayla kamuoyuna duyurulmuştu. Blunt, 1983'te 75 yaşında hayatını kaybetmiş ve şövalyelik unvanı geri alınmıştı.

    MI5'in İngiliz istihbaratı içinde üst düzey görevlerde bulunan 5 casustan oluşan ve 1930'lardan itibaren Sovyetler Birliği için çalışan "Cambridge Beşlisi"ni on yıllar boyunca ortaya çıkaramaması servisin en büyük başarısızlıklarından biri olarak görülmüştü.

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