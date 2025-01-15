Beyaz Saray: Türkiye kendini savunma hakkına sahip

Kirby, Suriye'deki gelişmeleri hem geçiş süreci hem de DEAŞ ile mücadele çerçevesinde yakından izlediklerini ifade etti. Türkiye 'nin meşru güvenlik endişelerine dikkat çeken Kirby, bu bağlamda terör örgütü PKK/YPG'ye ilişkin yaklaşımlarını bir kez daha dile getirdi.

Bir soru üzerine Kirby, "Türkiye'nin (Suriye) sınır boyunca meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Oradaki Türk vatandaşları ve Türk şehirleri, o sınırdan geçen teröristler tarafından saldırıya uğradı. Türkler, kendilerini terörist saldırılara karşı savunma hakkına tamamen sahipler; bunu anlıyoruz ve bu konuda Türklerle aktif görüşmelerde bulunuyoruz." yorumunu yaptı.

ABD'den terör örgütü PKK/YPG ile çalışmaya devam edeceğiz açıklaması geldi (Fotoğraf: AA)

ABD'DEN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG İLE ÇALIŞMAYA DEVAM MESAJI

Suriye'deki ABD askerinin varlığını da değerlendiren Kirby, "Suriye'de küçük bir askeri varlığımız var ve askerlerimiz orada gerçekten tek bir amaç için bulunuyor, o da DEAŞ'a karşı mücadeleye devam etmek." yorumunu yaptı.

Suriye'deki geçiş sürecinde DEAŞ'ın yeniden canlanmasına izin verilemeyeceğini belirten Kirby, Suriye'de SDG (terör örgütü PKK/YPG) ile ortaklıklarının da bu kapsamda olduğunu ifade etti ve bu işbirliğinin devam etmesini istediklerini söyledi.