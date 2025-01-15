Beyaz Saray: Türkiye kendini savunma hakkına sahip

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında başkanlık koltuğunu devretmeye hazırlanan Biden yönetiminin dış politika gündemini değerlendirdi.
Kirby, Suriye'deki gelişmeleri hem geçiş süreci hem de DEAŞ ile mücadele çerçevesinde yakından izlediklerini ifade etti. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine dikkat çeken Kirby, bu bağlamda terör örgütü PKK/YPG'ye ilişkin yaklaşımlarını bir kez daha dile getirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby (Fotoğraf: AA)
TÜRKİYE KENDİNİ KORUMA HAKKINA SAHİP
Bir soru üzerine Kirby, "Türkiye'nin (Suriye) sınır boyunca meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Oradaki Türk vatandaşları ve Türk şehirleri, o sınırdan geçen teröristler tarafından saldırıya uğradı. Türkler, kendilerini terörist saldırılara karşı savunma hakkına tamamen sahipler; bunu anlıyoruz ve bu konuda Türklerle aktif görüşmelerde bulunuyoruz." yorumunu yaptı.
Kirby, bununla beraber, DEAŞ karşıtı misyonun sekteye uğramaması gerektiğini ve Suriye'de SDG'nin (terör örgütü PKK/YPG) dikkatinin "DEAŞ karşıtı mücadeleden başka şeylere" kaymasını istemediklerini de sözlerine ekledi.
ABD'den terör örgütü PKK/YPG ile çalışmaya devam edeceğiz açıklaması geldi (Fotoğraf: AA)
ABD'DEN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG İLE ÇALIŞMAYA DEVAM MESAJI
Suriye'deki ABD askerinin varlığını da değerlendiren Kirby, "Suriye'de küçük bir askeri varlığımız var ve askerlerimiz orada gerçekten tek bir amaç için bulunuyor, o da DEAŞ'a karşı mücadeleye devam etmek." yorumunu yaptı.
Suriye'deki geçiş sürecinde DEAŞ'ın yeniden canlanmasına izin verilemeyeceğini belirten Kirby, Suriye'de SDG (terör örgütü PKK/YPG) ile ortaklıklarının da bu kapsamda olduğunu ifade etti ve bu işbirliğinin devam etmesini istediklerini söyledi.