PODCAST CANLI YAYIN

Epstein’ı kim öldürdü? Şüpheli intihardan bir gece önce hücresinin yanında gizemli gölge: Görüntüler ortaya çıktı

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein’ın hapishanedeki intiharı ile ilgili şüpheler artıyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde Epstein ölmeden önceki son gece hücresinin yakınlarında bir şekil görüldü. Epstein'ın hücre bloğunun merdivenlerinden yukarı doğru hareket eden şeklin bir gardiyan olduğu iddia edilirken adli tıp uzmanları, federal hükümetin gizemli nesneye ilişkin açıklamasını sorguladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Epstein’ı kim öldürdü? Şüpheli intihardan bir gece önce hücresinin yanında gizemli gölge: Görüntüler ortaya çıktı

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein dosyası ABD'de gündemden düşmüyor. Hapishanede intihar eden Epstein'ın son gecesinde, hapishane hücresinin yakınında güvenlik kamerası görüntülerinde turuncu bir şekil görüldü ve adli tıp uzmanları, federal hükümetin gizemli nesneye ilişkin açıklamasını sorguladı.

Epstein ve suç ortağı Maxwell, Takvim Fotoğraf ArşiviEpstein ve suç ortağı Maxwell, Takvim Fotoğraf Arşivi

EPSTEIN'IN HÜCRESİNDE GİZEMLİ GÖLGE

CBS News tarafından elde edilen ve incelenen videoda görülen gölgeli nesne, 66 yaşındaki seks kaçakçısı hükümlünün asılmış halde bulunmasından önceki gece saat 22:40 civarında Metropolitan Islah Merkezi'ndeki Epstein'ın hücre bloğunun merdivenlerinden yukarı doğru hareket ediyor.

Epstein’ın ölmeden önceki son mesajı! İlk kez ortaya çıktı | Öldürüldü iddiası ve 11 saatlik güvenlik kamerası görüntüleriEpstein’ın ölmeden önceki son mesajı! İlk kez ortaya çıktı | Öldürüldü iddiası ve 11 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri
Epstein’ın ölmeden önceki son mesajı! İlk kez ortaya çıktı | Öldürüldü iddiası ve 11 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri

"TULUM GİYMİŞ BİR MAHKUM"

Federal soruşturmacılar daha önce, pikselli lekenin "çarşaf veya mahkum kıyafetleri taşıyan" bir cezaevi görevlisi olduğu sonucuna varmışlardı ancak hapishane videosunu inceleyen adli tıp uzmanları, bunun aslında tulum giymiş bir mahkum olabileceğinden şüpheleniyorlar.

Epstein'ın hücresindeki ışık, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırEpstein'ın hücresindeki ışık, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Epstein, 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulundu ve resmi otopsi ile Adalet Bakanlığı-FBI'ın ortak soruşturması, kendini asarak intihar ettiğini ortaya koydu. Epstein hakkında cinayet iddiaları güçlenirken oklar tetikçisi olduğu öne sürülen Mossad'a döndü.

GERÇEKLER GÖRÜŞ ALANININ DIŞINDA

Ancak CBS News'e konuşan adli tıp uzmanları, Adalet Bakanlığı'nın hüküm giymiş seks tacirinin ölümüyle ilgili resmi incelemesinde önemli kusurlar olduğuna inanıyor. FBI, milyarderin tutulduğu alana giren veya çıkan herkesin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini iddia ederken Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde merdivenlerin neredeyse tamamen görüş alanının dışında olduğu ortaya çıktı.

Epstein'ın hücresinin girişi de kameranın görüş alanının dışında kalıyor. Video adli tıp uzmanı Jim Safford, CBS'e yaptığı açıklamada, "Birinin odasına çıkan merdivenlere, görülmeden ulaşmasının mümkün olmadığını söylemek yanlıştır" dedi ve bu görüşü diğer dört önde gelen uzmanla paylaştı.

Epstein'ın hücresindeki ışık, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırEpstein'ın hücresindeki ışık, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

VIDEO KAYDINDA ATLAMA

Görüntüler ham gibi görünmüyor; haber kaynağı, bunun muhtemelen bir ekran kaydı olduğunu bildiriyor; ekranda görünen bir imleç ve menü de bunu kanıtlıyor. Video akışı ayrıca gece yarısından hemen önce tam bir dakika ileri atlıyor ve en boy oranı aniden değişiyor.

Başmüfettişlik Ofisi, CBS tarafından ortaya atılan teorilere yanıt vererek, cinsel saldırganın ölümüne ilişkin son analize dayanarak vardıkları sonucu değiştirmediklerini belirtti.

ABD medyası Epstein-Mossad ilişkisini saklıyor! Belgeler ortada | İşin Bill-Hillary Clinton boyutu: Şantaja battılarABD medyası Epstein-Mossad ilişkisini saklıyor! Belgeler ortada | İşin Bill-Hillary Clinton boyutu: Şantaja battılar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar! "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul'da hava nasıl?
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"
İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"
Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...