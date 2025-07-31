Epstein’ı kim öldürdü? Şüpheli intihardan bir gece önce hücresinin yanında gizemli gölge: Görüntüler ortaya çıktı

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein dosyası ABD 'de gündemden düşmüyor. Hapishanede intihar eden Epstein'ın son gecesinde, hapishane hücresinin yakınında güvenlik kamerası görüntülerinde turuncu bir şekil görüldü ve adli tıp uzmanları, federal hükümetin gizemli nesneye ilişkin açıklamasını sorguladı.

Federal soruşturmacılar daha önce, pikselli lekenin "çarşaf veya mahkum kıyafetleri taşıyan" bir cezaevi görevlisi olduğu sonucuna varmışlardı ancak hapishane videosunu inceleyen adli tıp uzmanları, bunun aslında tulum giymiş bir mahkum olabileceğinden şüpheleniyorlar.

Epstein’ın ölmeden önceki son mesajı! İlk kez ortaya çıktı | Öldürüldü iddiası ve 11 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri

Epstein’ın ölmeden önceki son mesajı! İlk kez ortaya çıktı | Öldürüldü iddiası ve 11 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri

CBS News tarafından elde edilen ve incelenen videoda görülen gölgeli nesne, 66 yaşındaki seks kaçakçısı hükümlünün asılmış halde bulunmasından önceki gece saat 22:40 civarında Metropolitan Islah Merkezi'ndeki Epstein'ın hücre bloğunun merdivenlerinden yukarı doğru hareket ediyor.

Epstein'ın hücresindeki ışık, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Epstein, 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulundu ve resmi otopsi ile Adalet Bakanlığı-FBI'ın ortak soruşturması, kendini asarak intihar ettiğini ortaya koydu. Epstein hakkında cinayet iddiaları güçlenirken oklar tetikçisi olduğu öne sürülen Mossad'a döndü.

GERÇEKLER GÖRÜŞ ALANININ DIŞINDA

Ancak CBS News'e konuşan adli tıp uzmanları, Adalet Bakanlığı'nın hüküm giymiş seks tacirinin ölümüyle ilgili resmi incelemesinde önemli kusurlar olduğuna inanıyor. FBI, milyarderin tutulduğu alana giren veya çıkan herkesin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini iddia ederken Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde merdivenlerin neredeyse tamamen görüş alanının dışında olduğu ortaya çıktı.

Epstein'ın hücresinin girişi de kameranın görüş alanının dışında kalıyor. Video adli tıp uzmanı Jim Safford, CBS'e yaptığı açıklamada, "Birinin odasına çıkan merdivenlere, görülmeden ulaşmasının mümkün olmadığını söylemek yanlıştır" dedi ve bu görüşü diğer dört önde gelen uzmanla paylaştı.