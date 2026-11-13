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Trump'tan İsrail için şaşırtan başbakanlık çıkışı! İran'a askeri operasyon mesajı da verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'a ilişkin açıklamalarıyla gündem oldu. Salem News Channel'a verdiği röportajda İsrail'deki destek oranının yüzde 99 olduğunu öne süren Trump, "Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim." ifadelerini kullandı. İran'a karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirten Trump, yeni operasyon ihtimaline de kapıyı açık bıraktı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu iddia eden Trump, İran savaşını istedikleri zaman kazanabileceklerini savundu.

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Trump'tan İsrail için şaşırtan başbakanlık çıkışı! İran'a askeri operasyon mesajı da verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e desteğinin tam olduğunu vurgulayarak, "İsrail'de destek oranım yüzde 99, oradaki en popüler kişiyim. Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim." dedi.

Trump, İsrail'deki popülerliğini öne çıkararak başbakanlık konusunda dikkat çeken bir çıkış yaptı. (Foto: AA)Trump, İsrail'deki popülerliğini öne çıkararak başbakanlık konusunda dikkat çeken bir çıkış yaptı. (Foto: AA)

ABD Başkanı Trump, Salem News Channel adlı muhafazakar kanala verdiği telefon röportajında, dış politika başlıklarını değerlendirdi.

İsrail'e her zaman güçlü destek verdiğini belirten Trump, bu duruşunun değişmediğini ve kendisinin halen "en İsrail destekçisi ABD başkanlarından" olduğunu dile getirdi.

Trump, yaptıklarıyla İsrail kamuoyunda güçlü bir desteğe sahip olduğuna dikkati çekerek, "İsrail'de destek oranım yüzde 99, oradaki en popüler kişiyim. Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim." diye konuştu.

Michigan'da Demokrat aday iken Müslüman Abdul el-Sayed'in Cumhuriyetçi rakibine kıyasla Yahudi seçmenlerden daha fazla oy aldığını hatırlatan ABD Başkanı, bunu anlayamadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, İran'a karşı askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu yineledi. (Foto: AA)ABD Başkanı Trump, İran'a karşı askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu yineledi. (Foto: AA)

İRAN'A KARŞI ASKERİ GÜÇ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEZDİM

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için askeri güce başvurma konusunda tereddüt edip etmeyeceği sorusuna "Hayır, hiç tereddüt etmem." cevabını verdi.

İran'a yönelik kapsamlı "askeri operasyonlara" dönüp dönmeme konusunda kapıyı açık bırakan Trump, bu yöndeki soruyu "Olabilir." diyerek yanıtladı.

ABD Başkanı, İran konusunda "çok iyi gittiklerini" anlatarak, Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesi döneme kıyasla daha fazla petrol geçirdiklerini ileri sürdü.

"Venezuela'yı kazandık ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz. Boğaz tamamen kontrolümüz altında." diyen Trump, İran savaşının kendileri için "kolay" olduğunu savundu.

ABD Başkanı, İran savaşını ne zaman isterlerse o zaman kazanabileceklerini ve bu zamanlamanın kendilerine ait olduğunu iddia ederek, "Şu anda savaşı kazanma sürecinin ortasındayız." yorumunu yaptı.

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Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya

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