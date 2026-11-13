ABD Başkanı Donald Trump , İsrail'e desteğinin tam olduğunu vurgulayarak, "İsrail'de destek oranım yüzde 99, oradaki en popüler kişiyim. Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim." dedi.

Trump, İsrail'deki popülerliğini öne çıkararak başbakanlık konusunda dikkat çeken bir çıkış yaptı. (Foto: AA)

ABD Başkanı Trump, Salem News Channel adlı muhafazakar kanala verdiği telefon röportajında, dış politika başlıklarını değerlendirdi.

İsrail'e her zaman güçlü destek verdiğini belirten Trump, bu duruşunun değişmediğini ve kendisinin halen "en İsrail destekçisi ABD başkanlarından" olduğunu dile getirdi.

Trump, yaptıklarıyla İsrail kamuoyunda güçlü bir desteğe sahip olduğuna dikkati çekerek, "İsrail'de destek oranım yüzde 99, oradaki en popüler kişiyim. Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim." diye konuştu.

Michigan'da Demokrat aday iken Müslüman Abdul el-Sayed'in Cumhuriyetçi rakibine kıyasla Yahudi seçmenlerden daha fazla oy aldığını hatırlatan ABD Başkanı, bunu anlayamadığını söyledi.