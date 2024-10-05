Körfez ülkeleri Lübnan’a da tarafsız kaldı! Doha’da petrol masası

İsrail'in Gazze'de bir yıldır işlediği soykırım suçlarına karşı tek bir ses çıkarmayan Körfez ülkeleri söz konusu Lübnan olunca da sessizliklerine devam ediyor.
İsrail'in Gazze'de bir yıldır işlediği soykırım suçlarına karşı tek bir ses çıkarmayan Körfez ülkeleri söz konusu Lübnan olunca da sessizliklerine devam ediyor.
KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN TARAFSIZLIK MESAJI
İsrail Gazze'nin ardından Lübnan'ı da hedef alırken İran füzeleri ise Tel Aviv'e yöneldi. İran ile İsrail arasında karşılıklı tehditler devam ederken Körfez ülkelerinden ise ilk tepki geldi.
DOHA'DA PETROL MASASI
Reuters'a göre bu hafta Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelen Körfez ülkeleri (Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Kuveyt), Tahran yönetimine İran-İsrail anlaşmazlığında tarafsız kalacaklarını ve daha fazla gerilimin kendi petrol rafinelerini de tehdit edeceklerini aktardı.
PEZEŞKİYAN DA KATILDI
İngiliz The Guardian, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı toplantılarda Körfez ülkelerinin İsrail'in İran'a karşı saldırıları artırmasını istemediği ve bölgede gerilimi düşürmek için ABD'nin devreye girmesini talep ettiğini öne sürdü.
Irak, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrar ve refaha giden tek yol olduğunu vurguladığı belirtiliyor.