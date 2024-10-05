Körfez ülkeleri Lübnan’a da tarafsız kaldı! Doha’da petrol masası

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (sağda), Asya İşbirliği Diyalog Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Katar'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı (solda) başkent Doha'da kabul etti, AA

İsrail'in Gazze'de bir yıldır işlediği soykırım suçlarına karşı tek bir ses çıkarmayan Körfez ülkeleri söz konusu Lübnan olunca da sessizliklerine devam ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı görüşmede, ʺBugün Siyonist rejim, Gazze'de cinayet ve soykırım işlemeye cesaret ediyorsa bu İslam ülkelerinin parçalanmışlığı ve kayıtsızlığından kaynaklanıyor. Eğer bu saldırılara karşı birleşmezsek Gazze ve Lübnan'dan sonra sıra başka İslam ülkelerine gelecektirʺ dedi, AA

İsrail Gazze'nin ardından Lübnan 'ı da hedef alırken İran füzeleri ise Tel Aviv'e yöneldi. İran ile İsrail arasında karşılıklı tehditler devam ederken Körfez ülkelerinden ise ilk tepki geldi.

DOHA'DA PETROL MASASI

Reuters'a göre bu hafta Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelen Körfez ülkeleri (Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Kuveyt), Tahran yönetimine İran-İsrail anlaşmazlığında tarafsız kalacaklarını ve daha fazla gerilimin kendi petrol rafinelerini de tehdit edeceklerini aktardı.

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PEZEŞKİYAN DA KATILDI

İngiliz The Guardian, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı toplantılarda Körfez ülkelerinin İsrail'in İran'a karşı saldırıları artırmasını istemediği ve bölgede gerilimi düşürmek için ABD'nin devreye girmesini talep ettiğini öne sürdü.

Irak, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrar ve refaha giden tek yol olduğunu vurguladığı belirtiliyor.