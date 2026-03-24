Körfez savaşa mı giriyor? ABD-İsrail-İran hattında yeni cephe alarmı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 25 gündür sürerken Tahran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef alması Körfez’de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. ABD’ye desteklerini artırdığı öne sürülen Suudi Arabistan ve BAE’nin doğrudan savaşa katılmaya her zamankinden daha yakın olduğu iddia ediliyor.

  • Wall Street Journal, Körfez ülkelerinin İran'a yönelik ABD hava saldırılarını desteklediğini ancak henüz doğrudan askeri angajman noktasına gelmediğini bildirdi.
  • Suudi Arabistan'ın ABD güçlerinin Kral Fahd Hava Üssü'nü kullanmasına izin verdiği, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın saldırılara katılma kararına yakın olduğu iddia edildi.
  • Birleşik Arap Emirlikleri'nin ordusunu çatışmaya gönderip göndermemeyi tartıştığı, Dubai'deki İran Hastanesi ve İran Kulübü'nün faaliyetlerinin durdurulduğu öne sürüldü.
  • İran, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İsrail'i ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alıyor.
  • Suudi Arabistan ve BAE liderlerinin ABD Başkanı Trump ile görüşmelerinde İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılması yönünde baskı kurduğu iddia edildi.

Washington-Tel Aviv-Tahran hattında savaş 25 gündür devam ediyor. ABD ve İsrail İran'a saldırırken İran ise İsrail'i ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alıyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ SAVAŞA MI HAZIRLANIYOR?

İran ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki ABD üslerini hedef alırken Körfez ülkelerinin İran'a yönelik olası bir saldırıya her geçen gün daha fazla yaklaştığı ve ABD'ye verdiği desteği kademeli olarak artırdığı iddia edildi.

ABD İDDİASI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Basra Körfezi'ndeki ABD müttefiki ülkeler İran'a yönelik saldırılara dahil olmaya her gün daha da yaklaşıyor.

Buna göre haberde, Körfez ülkelerinin ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını desteklediği ancak henüz doğrudan askeri angajman noktasına gelmedikleri ifade edildi.

RİYAD'IN AÇIKLAMALARI ÇELİŞKİLİ

Kaynaklar, Suudi Arabistan'ın, ABD güçlerinin Kral Fahd Hava Üssü'nü kullanmasına izin verdiğini belirtti. Ancak bu karar, saldırılar başlamadan önce tesislerinin veya hava sahasının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklayan Riyad yönetiminin açıklamalarıyla çelişiyor.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN DAHİL OLMASI AN MESELESİ"

Konuya yakın isimler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın saldırılara katılma kararına oldukça yakın olduğunu hatta krallığın savaşa dahil olmasının "an meselesi" olduğunu aktardı.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ordusunu çatışmaya gönderip göndermemeyi tartıştığı bildirildi.

Haberde, Dubai'de bulunan İran Hastanesi ile İran Kulübü'nün faaliyetlerinin durdurulduğu, iletişim kanallarının tamamen kapatıldığı iddia edildi. Bu adımların, İran ile bağlantılı bazı yapıların faaliyetlerine yönelik güvenlik kaygılarıyla atıldığı öne sürüldü.

Arap yetkililer, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları düzenli görüşmelerde İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılması yönünde baskı kurduklarını iddia etti.

ABD ordusu ise Körfez ülkelerinin saldırılara yardım edip etmediği konusunda yorum yapmaktan kaçınarak açıklamaların ilgili ülkeler tarafından yapılacağını belirtti.

