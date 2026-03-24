Dünyanın dört bir yanında Netanyahu ve İsrail karşıtı eylemler düzenleniyor, Endonezya

RÜŞVET, EMANETE İHANET, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması, 24 Mayıs 2020'de İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüş, Netanyahu ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a Kasım 2025'te başvuruda bulunmuştu.