Filistin boykotu Starbucks’ı vurdu! Satışlar dibe vurdu: Hisseler düştü

İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv ile ortak olan ya da soykırım ordusuna açıkça destek veren markalar dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor.

Mc Donald's, KFC, Burger King, Starbucks gibi pek çok marka boykotun etkilerini açıkça hissetmeye başladı.

Hollanda'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden gruplar, kahve zinciri Starbucks'ın çeşitli kentlerdeki şubelerinin önünde gösteri yaptı. Şubenin önüne Filistin bayrakları ile ʺStarbucks soykırım için içecek hazırlıyorʺ ve ʺBoykot Starbucksʺ yazılı dövizler asan ve yere yapıştıran göstericiler, Starbucks'ın önünden geçenlere İsrail'in Gazze'deki katliamlarını anlatan broşürler dağıttı. (27.05.2024)