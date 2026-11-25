Kolombiya'da soygun girişimi sonrası rehine krizi. Fotoğraf: Reuters

CUMHURBAŞKANI DE LA ESPRIELLASOYGUNCULARA SESLENDİ

Öte yandan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelar6do de la Espriella ve Savunma Bakanı Jorge Mora, operasyonları yerinden takip etmek üzere Cartagena'daki Komuta Merkezi'ne geçti.

Soyguncularla iletişime geçerek içeridekileri serbest bırakmaları için ikna etmeye çalışan Cumhurbaşkanı De la Espriella, konuya ilişkin ABD merkezli X platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Cartagena'daki rehine krizinin "para nakil aracı soygunu" girişiminden kaynaklandığını, bir grup adi suçlunun para nakil aracını soymak amacıyla alışveriş merkezine girdiğini belirten De la Espriella, "Güvenlik kameraları şüphelileri tespit etti, operatörler panik butonlarına bastı ve polis hemen olay yerine geldi. Kaçacak yer bulamayınca bir iş yerine sığınarak 5'i yaşlı 30 kişiyi rehin aldılar." ifadelerini kullandı.

Devletin tüm imkanlarının ve güvenlik birimlerinin sahada olduğunu vurgulayan De la Espriella, şunları kaydetti:

"Bu durum alıkonulanlar için iyi sonuçlanacak ancak saldırganlar için aynı şeyi söyleyemem. Ordu ve polisin özel kuvvetleriyle oradayız."

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