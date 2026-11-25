Kolombiya'da soyguncular 30 kişiyi rehin aldı
Kolombiya'nın Cartagena kentinde para nakil aracını soyma girişimleri polisin hızlı müdahalesiyle başarısız olan silahlı kişiler, kaçacak yer bulamayınca sığındıkları bir süpermarkette 5'i yaşlı 30 kişiyi rehin aldı. Saldırganların 10 rehineyi serbest bıraktığı açıklanırken güvenlik güçlerinin içeride kalanları kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor.
Kolombiya'nın Cartagena kentinde bir zırhlı aracı soyma girişimleri polisin hızlı müdahalesiyle başarısız olan silahlı kişiler, sığındıkları bir süpermarkette 30 kişiyi rehin aldı.
SÜPERMARKETTE SOYGUN GİRİŞİMİ
Kolombiya polisinin ABD merkezli X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, silahlı kişilerin yerel saatle 08.00'de La Castellana Mahallesi'ndeki bir süpermarkette soygun girişimi sırasında çok sayıda kişiyi rehin aldığı belirtildi.
30 REHİNDEN 10'UNU SERBEST BIRAKTILAR
Açıklamada, rehin alınan 30 kişiden 10'unun serbest bırakıldığı, güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
CUMHURBAŞKANI DE LA ESPRIELLASOYGUNCULARA SESLENDİ
Öte yandan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelar6do de la Espriella ve Savunma Bakanı Jorge Mora, operasyonları yerinden takip etmek üzere Cartagena'daki Komuta Merkezi'ne geçti.
Soyguncularla iletişime geçerek içeridekileri serbest bırakmaları için ikna etmeye çalışan Cumhurbaşkanı De la Espriella, konuya ilişkin ABD merkezli X platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Cartagena'daki rehine krizinin "para nakil aracı soygunu" girişiminden kaynaklandığını, bir grup adi suçlunun para nakil aracını soymak amacıyla alışveriş merkezine girdiğini belirten De la Espriella, "Güvenlik kameraları şüphelileri tespit etti, operatörler panik butonlarına bastı ve polis hemen olay yerine geldi. Kaçacak yer bulamayınca bir iş yerine sığınarak 5'i yaşlı 30 kişiyi rehin aldılar." ifadelerini kullandı.
Devletin tüm imkanlarının ve güvenlik birimlerinin sahada olduğunu vurgulayan De la Espriella, şunları kaydetti:
"Bu durum alıkonulanlar için iyi sonuçlanacak ancak saldırganlar için aynı şeyi söyleyemem. Ordu ve polisin özel kuvvetleriyle oradayız."