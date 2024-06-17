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Kolombiya’da silahlı saldırı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez'in ailesini hedef aldılar

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez'in babası İgifredo Marquez Trujillo silahlı saldırıya uğradı. Ordunun bir süredir Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla geniş çaplı operasyonlar düzenlediğinin bilindiği Kolombiya’da Marquez’in babasının aracına 6 kurşun isabet ettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 08:43 Güncelleme 17 Haziran 2024, 08:43
Kolombiya’da silahlı saldırı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez’in ailesini hedef aldılar

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez'in babasının aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Kolombiyabasını, Marquez'in babası İgifredo Marquez Trujillo'ya, ülkenin güneybatısındaki Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Timba kasabasında silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia MarquezKolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez

ARABASINA 6 KURŞUN İSABET ETTİ

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken aracına 6 kurşun isabet eden Trujillo, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez, saldırı hakkındaki açıklamasında "Tam da babalar gününde yapılmış bu saldırı yüreğimi acıtıyor. Babam, yeğenim ve yanındaki 2 koruması neyse ki saldırıdan zarar görmediler. İyi olduklarını öğrendim." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez ile "tam dayanışma" içinde olduğunu belirtti ve saldırının soruşturulmasını istedi.

Saldırının yapıldığı bölgede, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) mensuplarının etkili olduğu biliniyor. Ordu ise bir süredir Cumhurbaşkanı Petro'nun talimatıyla EMC üyelerine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenliyor.

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