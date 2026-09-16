Üç gün süren çalışmaların ardından Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne bağlı ekipler, dağın yamacına çarptığı belirlenen uçağın enkazına ulaştı. Enkaz bölgesinde uçakta bulunan 5 kişinin cansız bedenleri de bulundu.

Bunun üzerine 170'ten fazla kurtarma ekibi, kaza bölgesine yakın bir noktaya helikopterlerle indirildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında yürüyerek ilerledi.

Uçağın düştüğü bölgeye kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma ekiplerinin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlandı. Ancak arazinin engebeli ve yoğun ağaçlarla kaplı olması nedeniyle ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan indirilmesi mümkün olmadı.

Çankaya'nın ilerleyen yıllarda Kolombiya'da yaşamını sürdürdüğü ve gönüllü sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katıldığı aktarıldı.

UÇAĞIN PARÇALARI GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Dağın yamacına çarpan uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi. Bölgedeki dik ve sarp yamaçlar ile yoğun bitki örtüsü, arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.

Daha önce yapılan hava destekli çalışmalarda da Pueblo Rico'nun dağlık ve ormanlık bölgesinde uçağa ait olduğu düşünülen parçalar tespit edilmişti.

ÇANKAYA'NIN EŞİ ARAMA ÇALIŞMALARININ SÜRMESİNİ İSTEMİŞTİ

Mehmet Çankaya'nın eşi Adriana Revelo, uçağın enkazına ulaşılmadan önce Noticias Caracol En Vivo'ya yaptığı açıklamada arama çalışmalarının durdurulmamasını istemişti.

Revelo, hava koşulları nedeniyle uçağın bulunduğu düşünülen bölgede arama faaliyetleri ve hava uçuşlarının askıya alındığını öğrendiklerini söylemişti. Dört yolcunun ailesiyle bir araya geldiklerini belirten Revelo, Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait iki özel helikopterin bölgede hava koşullarını, konumu ve coğrafyayı inceleyerek arama yaptığını aktarmıştı.

Ekiplerin uçağın daha fazla parçasını bulmak ve yolcuların durumunu kontrol etmek için görevlendirildiğini belirten Revelo, "Ancak dürüst olmak gerekirse, şu an itibariyle durum belirsiz; yolcuların hayatta olup olmadığını hala bilmiyoruz" demişti.