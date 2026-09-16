Kolombiya'da kaybolan Mehmet Çankaya’nın kullandığı uçakta acı son: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kolombiya’da 13 Eylül’de telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolan Türk iş insanı Mehmet Çankaya’nın kullandığı Cessna T206 tipi uçağın enkazına üç gün sonra ulaşıldı. Tatamá Dağları’ndaki yoğun ve zorlu arazide yürütülen çalışmalarda Çankaya ile uçakta bulunan 4 gönüllü sağlık çalışanının cansız bedenleri bulundu. Çankaya’nın, ulaşılması güç bölgelere ücretsiz sağlık ve insani yardım götüren gönüllü bir sivil havacılık organizasyonunda görev yaptığı ortaya çıktı.
Kolombiya'da 13 Eylül'de telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolan Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı Cessna T206 tipi uçağın enkazına üç gün sonra ulaşıldı. Tatamá Dağları'nda gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazının yanı sıra Mehmet Çankaya ile uçakta bulunan 4 sağlık çalışanının cansız bedenlerine ulaşıldı.
Çankaya'nın, 10 Ağustos'ta Choco'da meydana gelen depremden etkilenen bölgelere sağlık hizmeti ulaştırmak amacıyla gönüllü sağlık ekiplerini taşıdığı öğrenildi. Pandemi döneminde pilotluk eğitimi alan Çankaya'nın kendi uçağıyla Kolombiya'nın ulaşılması güç bölgelerinde ücretsiz tıbbi, cerrahi ve insani yardım faaliyetlerine destek verdiği ortaya çıktı.
13 EYLÜL'DE HAVALANDI
Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçak, 13 Eylül'de Choco bölgesindeki Condoto'dan başkent Bogotá'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.
Çankaya'nın, 10 Ağustos'ta Choco'da meydana gelen depremden etkilenen insanlara sağlık hizmeti götüren aralarında doktorların da bulunduğu 4 sağlık görevlisini almak için bu uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.
Saat 09.09 sıralarında gönüllü sağlık çalışanları Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán ve Yuliza Figueredo'yu alan Çankaya, dönüş uçuşuna geçti.
KALKIŞTAN 13 DAKİKA SONRA SİNYAL GELDİ
Cessna'nın acil durum vericisi (ELT) sinyalinin kalkıştan yaklaşık 13 dakika sonra devreye girdiği belirtildi. Kısa süre sonra uçakla bağlantının tamamen kesilmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve arama kurtarma ekipleri, uçağın Tatamá Ulusal Doğa Parkı yakınlarında, Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin feet yükseklikteki dağlık alana düştüğünü tespit etti.
ÇANKAYA, GÖNÜLLÜ OLARAK UÇUYORDU
Mehmet Çankaya'nın Kolombiya'daki uçuşunun özel bir amaç taşıdığı ortaya çıktı. Pandemi döneminde pilotluk eğitimi alan Çankaya, daha sonra kendi uçağını satın aldı.
Çankaya'nın, Kolombiya'nın ulaşımı zor, yoksul ve ücra bölgelerinde yaşayan insanlara ücretsiz tıbbi, cerrahi ve insani yardım götüren gönüllü bir sivil havacılık ve sağlık organizasyonu olan Kolombiya Sivil Hava Devriyesi'ne (Patrulla Aérea Civil Colombiana - PAC) katıldığı öğrenildi.
Çankaya'nın bu kapsamda, sağlık ekiplerinin ulaşılması güç bölgelere taşınmasına gönüllü olarak destek verdiği belirtildi.
KUŞADASI'NDAN MEKSİKA'YA, ORADAN KOLOMBİYA'YA
Mehmet Çankaya'nın çalışma hayatına Kuşadası'nda başladığı belirtildi. Ailesinin ürettiği yoğurt ve peynirleri otellere dağıtarak iş hayatına adım atan Çankaya, 22 yaşında Meksika'ya taşındı.
Çankaya'nın ilerleyen yıllarda Kolombiya'da yaşamını sürdürdüğü ve gönüllü sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katıldığı aktarıldı.
ENKAZA ÜÇ GÜN SONRA ULAŞILDI
Uçağın düştüğü bölgeye kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma ekiplerinin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlandı. Ancak arazinin engebeli ve yoğun ağaçlarla kaplı olması nedeniyle ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan indirilmesi mümkün olmadı.
Bunun üzerine 170'ten fazla kurtarma ekibi, kaza bölgesine yakın bir noktaya helikopterlerle indirildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında yürüyerek ilerledi.
Üç gün süren çalışmaların ardından Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne bağlı ekipler, dağın yamacına çarptığı belirlenen uçağın enkazına ulaştı. Enkaz bölgesinde uçakta bulunan 5 kişinin cansız bedenleri de bulundu.
UÇAĞIN PARÇALARI GENİŞ BİR ALANA YAYILDI
Dağın yamacına çarpan uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi. Bölgedeki dik ve sarp yamaçlar ile yoğun bitki örtüsü, arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
Daha önce yapılan hava destekli çalışmalarda da Pueblo Rico'nun dağlık ve ormanlık bölgesinde uçağa ait olduğu düşünülen parçalar tespit edilmişti.
ÇANKAYA'NIN EŞİ ARAMA ÇALIŞMALARININ SÜRMESİNİ İSTEMİŞTİ
Mehmet Çankaya'nın eşi Adriana Revelo, uçağın enkazına ulaşılmadan önce Noticias Caracol En Vivo'ya yaptığı açıklamada arama çalışmalarının durdurulmamasını istemişti.
Revelo, hava koşulları nedeniyle uçağın bulunduğu düşünülen bölgede arama faaliyetleri ve hava uçuşlarının askıya alındığını öğrendiklerini söylemişti. Dört yolcunun ailesiyle bir araya geldiklerini belirten Revelo, Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait iki özel helikopterin bölgede hava koşullarını, konumu ve coğrafyayı inceleyerek arama yaptığını aktarmıştı.
Ekiplerin uçağın daha fazla parçasını bulmak ve yolcuların durumunu kontrol etmek için görevlendirildiğini belirten Revelo, "Ancak dürüst olmak gerekirse, şu an itibariyle durum belirsiz; yolcuların hayatta olup olmadığını hala bilmiyoruz" demişti.
EN BÜYÜK KIZI BABASININ KAYBINI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ
Mehmet Çankaya ile Adriana Revelo'nun 18, 9 ve 7 yaşlarında üç kızının bulunduğu belirtildi.
Revelo, en büyük kızları dışında diğer iki çocuğun babalarının kaybolduğundan haberdar olmadığını, çocukların babalarının yalnızca seyahatte olduğunu düşündüklerini söylemişti.
En büyük kızının ise babasının başına gelenleri sosyal medyadan öğrendiğini anlatan Revelo, "Çok duygusal olarak karmaşık bir durum. Her aile yas tutuyor çünkü bu bir insani yardım göreviydi ve o uçaktaki herkesin bir hikayesi var. Ben sadece kendi hikayemden bahsedebilirim. Mehmet bir babaydı, evin reisiydi" ifadelerini kullanmıştı.
SON KONUŞMALARI UÇUŞ ÖNCESİNDE OLDU
Revelo, eşiyle son konuşmasının uçuş öncesinde gerçekleştiğini anlatmıştı.
Çankaya'nın uçuş sırasında dikkatini dağıtmamak için telefon kullanmadığını belirten Revelo, eşinin Guaymaral'dan Condoto'ya hareketinden önce kendisiyle konuştuğunu aktarmıştı.
Çankaya'nın uçuş sırasında kendisine her zaman selfie gönderdiğini belirten Revelo, bu uçuşta da bir selfie aldığını ve eşinin görüntüde çok sakin göründüğünü söylemişti.
SON GÜNLERİNDE SOKAK KÖPEĞİNDEN BAHSETMİŞ
Revelo, eşinin son günlerde sahiplenmek istediği bir sokak köpeğinden de bahsettiğini anlatmıştı.
Çankaya'nın pazar günü köpeği kendisine tarif ettiğini, cuma günü çektiği bazı videoları gösterdiğini ve köpeğin fotoğrafını gönderdiğini belirten Revelo, eşine küçük bir kalp emojisi göndererek "Mutlu ve güvenli yolculuklar" dediğini söylemişti. Bunun aralarındaki son iletişim olduğunu ifade etmişti.
"BU BİR İNSANLIK MESELESİ"
Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne, polise ve Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'ya arama çalışmalarını durdurmama çağrısı yapan Revelo, "Bu bir insanlık meselesi; hayati önem taşıyan tıbbi ve sosyal hizmetler yürüten insanlarla ilgili" demişti.
Uçağın bulunduğu düşünülen bölgeye ilişkin de konuşan Revelo, "O tepede uzun yıllardır hiçbir kaza olmadı. Bu da bulunan parçaların kocamın uçağına ait olduğuna dair en net gösterge" ifadelerini kullanmıştı.
5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Üç gün süren zorlu arama kurtarma çalışmalarının ardından Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın enkazına ulaşıldı. Enkaz bölgesinde Çankaya ile gönüllü sağlık çalışanları Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán ve Yuliza Figueredo'nin cansız bedenleri bulundu.
Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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