Kolombiya ulusal basınında yer alan haberlere göre, Narino yönetim bölgesindeki El Chambero ve Bellavista yerleşimleri arasında bulunan yasa dışı altın madeninde henüz belirtilmeyen bir nedenle göçük yaşandı. Olayın ardından bölge sakinleri ve arama kurtarma ekipleri madende çalışma başlattı. Göçük altında kalan 14 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralı kurtarılan 7 kişinin tedavisine başlandı.

Kolombiya'nın güneybatısındaki Narino yönetim bölgesinde yasa dışı altın madenciliği yapılan bir ocakta göçük meydana geldi. El Chambero ve Bellavista yerleşimleri arasındaki madende yaşanan faciada 14 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında başka madencilerin de bulunduğu belirtilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Göçük altında kalan madenciler aranıyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

GÖÇÜK ALTINDA MADENCİLER VAR! CAN KAYBI ARTABİLİR

Yerel basında yer alan bilgilere göre, göçük altında halen madencilerin bulunduğu değerlendiriliyor.



Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların bölge sakinleri ve arama kurtarma ekipleri tarafından kepçeler yardımıyla çıkarıldığını bildirdi.

VALİ ESCOBAR'DAN AÇIKLAMA

Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, yaşanan facianın ardından yerel basına açıklamalarda bulundu.



Hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisinde olduklarını belirten Escobar, kurtarma çalışmalarının öncelikli olduğunu vurguladı.

Vali Escobar, "Şu andaki önceliğimiz yaşamı korumak, ailelerimizin yanında olmak ve bu acı acil durum karşısında zamanında müdahale sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE SİLAHLI GRUPLARIN ÇATIŞMALARI YAŞANIYOR

Göçüğün meydana geldiği Narino bölgesi, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı madencilik gelirlerini kontrol etmek isteyen silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla biliniyor.



Güvenlik kaynaklarına göre, yasa dışı altın madenciliği ve uyuşturucu kaçakçılığı, solcu gerilla grupları ile suç örgütlerinin başlıca gelir kaynakları arasında yer alıyor.

AĞUSTOS AYINDA DA 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kolombiya'nın aynı bölgesinde ağustos ayında da benzer bir maden kazası meydana gelmişti.

Söz konusu kazada 13 kişi hayatını kaybetmişti.



Son göçükte 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle bölgedeki yasa dışı madencilik faaliyetleri ve maden güvenliği yeniden gündeme geldi.

Ekiplerin göçük altında kaldığı belirtilen madencilere ulaşmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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