PODCAST CANLI YAYIN

Kıtlık ölümleri sürüyor: Gazze’de bir bebek daha açlıktan can verdi

İsrail ablukasının yol açtığı kıtlık nedeniyle Gazze Şeridi’nde Asya Ebu Ayde isimli kız bebek açlıktan hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 289’a yükseldiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kıtlık ölümleri sürüyor: Gazze’de bir bebek daha açlıktan can verdi
İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde bir bebek daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

HASTANE AÇIKLAMA YAPTI

Gazze kentinin batısında bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nden konuya ilişkin bilgi verildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Asya Ebu Ayde isimli kız bebeğin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze halkı hem açlık hemde hijyen sorunu yaşıyor (Fotoğraf AA arşiv)Gazze halkı hem açlık hemde hijyen sorunu yaşıyor (Fotoğraf AA arşiv)

AÇLIKTAN ÖLENLER 289'A YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, gün içerisinde yaptığı açıklamada, son 24 saatte biri çocuk 8 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 115'i çocuk olmak üzere 289'a yükseldiğini belirtmişti.

GAZZE ŞERİDİ FELAKETİ YAŞIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

YERLERİNDEN EDİYORLAR

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Fotoğraf (AA Arşiv)Fotoğraf (AA Arşiv)

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Terörist devleti İsrail çocukları açlıktan öldürüyorTerörist devleti İsrail çocukları açlıktan öldürüyor
Terörist devleti İsrail çocukları açlıktan öldürüyor
1 milyon Gazzeli çocuk için hala şansımız var1 milyon Gazzeli çocuk için hala şansımız var
"1 milyon Gazzeli çocuk için hala şansımız var"
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'a tarihi selam! Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı’ndan geçişi başladı
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Denizli'de alevlerle mücadele! OGM açıkladı: Yangın büyük ölçüde kontrol altında | 1 şüpheli gözaltında
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak | Cenaze görüntülerine ulaşıldı
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu'nun ikinci toplantısı sona erdi | Karar ne zaman açıklanır?
AK Parti'den Terörsüz Türkiye mesaisi! Bakan ve vekiller sahaya indi! Vatandaş süreç için ne diyor?
Akdeniz’in derinliklerinde Osmanlı mührü: Kayıp gemi 350 yıl sonra ortaya çıktı
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Bugün hava nasıl olacak? 16 ile sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 5 derece düşüyor | 24 Ağustos 2025 hava durumu
Sosyal medyada ölüm oyunu! Boğaz sıkma virali için uzmanlar uyardı: Damar genişliyor, tansiyon düşüyor
Anneye erken emeklilik fırsatı! Çalışan anneler borçlanma ile 6 yıla kadar prim kazanıyor | Yeni adımlar atılacak mı?
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında 'kepaze' polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho'ya şok sözler! "Sakın!"
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları
Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi
Fatih Tekke'nin parolası hücum! İlk 11'i netleştirdi
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin kankası Galatasaray'a