Kıtlık ölümleri sürüyor: Gazze’de bir bebek daha açlıktan can verdi

Gazze kentinin batısında bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nden konuya ilişkin bilgi verildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Asya Ebu Ayde isimli kız bebeğin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze halkı hem açlık hemde hijyen sorunu yaşıyor (Fotoğraf AA arşiv)

AÇLIKTAN ÖLENLER 289'A YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, gün içerisinde yaptığı açıklamada, son 24 saatte biri çocuk 8 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 115'i çocuk olmak üzere 289'a yükseldiğini belirtmişti.

GAZZE ŞERİDİ FELAKETİ YAŞIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

YERLERİNDEN EDİYORLAR

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.