Kırım’da Rusya’nın Karadeniz Filosu Komutanı Trankovsky’ye suikast düzenlendi

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol kentinde, Karadeniz Filosu'na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky, aracına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıyı terör eylemi olarak değerlendirip soruşturma başlattı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kırım'a bağlı Sivastopol kentinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir askerin içinde bulunduğu aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu öldürüldüğü belirtildi.

Trankovsky'nin ölümünden Ukrayna Güvenlik Servisi'nin sorumlu olduğu iddia edildi

SUİKASTI SBU DÜZENLEDİ İDDİASI

Ukrayna medyası, Trankovsky'nin ölümünden Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) sorumlu olduğunu iddia etti.

Suilast sonucu öldürülenTrankovsky'nin, Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarında Karadeniz Filosu'na füze ateşleme talimatı veren ve "savaş suçlusu" olarak görüldüğü de ifade edildi.