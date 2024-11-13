Almanya’da Başbakan Yardımcısı Habeck için embesil diyen bir kişi isyana teşvikle suçlandı

Başka ülkelerin içişlerine karışıp, devlet büyüklerine yönelik hakaretleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi için medya aracılığıyla algı operasyonları yürüten Almanya, kendi bakanına yönelik hakaret için polis güçlerini devreye soktu.

Almanya'da 64 yaşındaki bir vatandaş Yeşiller Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'e sosyal medya hesabından embesil dediği için isyana teşvikle suçlandı.

Nius portalına göre, X sosyal medya platformunda 900 takipçiye sahip olan kişinin evine sabaha karşı 6.15'te baskın yapılarak arama gerçekleştirilirken şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

eşiller Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ( Fotoğraf: AA)

İSYANA TEŞVİKLE SUÇLADILAR

Haberi kaleme alan gazeteci Janina Lionello, "Polisler, Stefan Niehoff, eşi ve Down sendromlu kızlarını sabah 6.15'te yataklarından kaldırarak evde arama yaptı. Niehoff'un suçu, Habeck'i 'embesil' olarak nitelendiren bir mizahi içeriği yeniden paylaşmasıydı. Savcı, Niehoff'u isyana teşvikle suçluyor." ifadelerini kullandı.