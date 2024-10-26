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Microsoft'u Filistin hazımsızlığı tuttu! Gazze için "sessiz bir protesto" düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı

Microsoft, Gazze'de hayatını kaybedenleri onurlandırmak için "sessiz bir protesto" düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı. Gazze'ye saldırılarında sevdiklerini kaybeden çok sayıda kişinin şirket bünyesinde yer aldığını vurgulayan çalışanlar, "Microsoft, bir araya gelip acımızı paylaşabileceğimiz ve artık kendileri adına konuşamayan insanların anılarını onurlandırabileceğimiz bir alan yaratmayı başaramadı" diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 15:52 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 15:52
Microsoft’u Filistin hazımsızlığı tuttu! Gazze için sessiz bir protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı

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Microsoft, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenleri onurlandırmak için "sessiz bir protesto" düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı.

Microsoft, Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı (AA)Microsoft, Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı (AA)

İşten çıkarılan Microsoft çalışanları Abdo Mohamed ve Hossam Nasr, Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamada, "Gazze'deki soykırımının kurbanlarını onurlandırmak ve Microsoft'un bu soykırımdaki suç ortaklığına dikkati çekmek" amacıyla şirketin Washington'daki Redmond kampüsünde sessiz protesto düzenlediklerini bildirdi.

Bu protestonun, Microsoft tarafından onaylanan ve ihtiyaç sahibi insanlar için düzenlenen diğer bağış kampanyalarına benzer olduğunu ifade eden çalışanlar, düzenledikleri protestodan birkaç saat sonra işten çıkarıldıklarını öğrendiklerini kaydetti.

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sevdiklerini kaybeden çok sayıda kişinin şirket bünyesinde yer aldığını vurgulayan Mohamed, "Microsoft, bir araya gelip acımızı paylaşabileceğimiz ve artık kendileri adına konuşamayan insanların anılarını onurlandırabileceğimiz bir alan yaratmayı başaramadı." ifadesini kullandı.

Çalışanlar ayrıca, Microsoft'un bulut teknolojisinin İsrail hükümetine satılmasına karşı çıkan "Apartheid için Azure'a Hayır" adlı koalisyonun üyesi olduklarını belirtti.

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Microsoft ise söz konusu olayın ardından yaptığı açıklamada "iç politikaya uygun olarak bazı çalışanların işine son verildiğini" açıklamış, ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyi reddetmişti.

Microsoft, Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı (AA)Microsoft, Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı (AA)

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ve Gazze hakkında depoladığı dataların artması üzerine Amazon bulut sunucuları ile Microsoft ve Google'ın yapay zeka sistemlerini, bilgilerin sınıflandırılması ve filtrelenmesinde kullandığı ağustosta ortaya çıkmıştı.

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