Microsoft'u Filistin hazımsızlığı tuttu! Gazze için "sessiz bir protesto" düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı

Microsoft , İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze 'de hayatını kaybedenleri onurlandırmak için "sessiz bir protesto" düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı.

Microsoft, Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı (AA)



İşten çıkarılan Microsoft çalışanları Abdo Mohamed ve Hossam Nasr, Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamada, "Gazze'deki soykırımının kurbanlarını onurlandırmak ve Microsoft'un bu soykırımdaki suç ortaklığına dikkati çekmek" amacıyla şirketin Washington'daki Redmond kampüsünde sessiz protesto düzenlediklerini bildirdi.

Bu protestonun, Microsoft tarafından onaylanan ve ihtiyaç sahibi insanlar için düzenlenen diğer bağış kampanyalarına benzer olduğunu ifade eden çalışanlar, düzenledikleri protestodan birkaç saat sonra işten çıkarıldıklarını öğrendiklerini kaydetti.