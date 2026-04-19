CANLI YAYIN
Geri

İsrail askerlerinden kan donduran itiraflar | Gazze'deki vahşeti anlattılar: "Çaldık, öldürdük, gömdük"

İsrail’in Haaretz gazetesine konuşan ve ruhsal sorunlar yaşayan askerler, masum Filistinlilerin acımasızca katledildiği, esirlere ağır işkenceler yapıldığı, evlerin yağmalandığı anları tüm çıplaklığıyla anlattı. Askerlerin ifadeleri, sivillerin tanklarla vurulup iş makineleriyle gömüldüğünü, silahsız kurbanların karargaha “terörist” olarak raporlandığını, katliam emirlerini veren komutanların cesetlere tükürdüğünü gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail askerlerinden kan donduran itiraflar | Gazze'deki vahşeti anlattılar: "Çaldık, öldürdük, gömdük"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İsrail ordusu askerleri Gazze'de silahlı olmayan yaşlı ve çocuklardan oluşan gruplara ateş açtıklarını, tabur komutanının Filistinli sivillerin cenazelerine tükürdüğünü itiraf etti.
  • İsrailli askerler yasak bölgeye giren 5 Filistinliye silahlı olup olmadıkları teyit edilmeden tank ateşi açıldığını, cesetlerin iş makinesiyle gömüldüğünü anlattı.
  • Tel Aviv'de hava saldırılarını planlayan birimde görev yapan asker, onlarca sivilin öleceğini bildikleri saldırıları planladıklarını ve onay aldıklarını belirtti.
  • İsrail askerleri Filistinlilerin evlerinden altın kolye, elektrikli alet ve nakit para çaldıklarını, bazı askerlerin bunu Nazilerden çalmak olarak meşrulaştırdığını ifade etti.
  • 18 Mart 2025'te ateşkesin bozulmasının ardından çok sayıda İsrailli pilotun görevden ayrılmak istediği ve İsrail Hava Kuvvetlerinin bu talepleri gizli tuttuğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'ni kan gölüne çeviren İsrail ordusunun iç yüzü, bizzat katliama katılan askerlerin kan donduran itiraflarıyla gün yüzüne çıkıyor.

İÇ ORGANLARI DIŞARIYA AKIYORDU

Aralık 2023'te Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta görev yapan "Yuval" takma adlı asker, Selahaddin Caddesi yakınlarında insansız hava araçlarıyla tespit edilen gruba "deli gibi ateş açtıklarını" belirterek, "Yaşlı bir adam ve üç çocuktu, belki de ergen yaştaydılar. Hiçbiri silahlı değildi. Bedenleri kurşunlarla delik deşik olmuştu; iç organları dışarıya akıyordu." dedi.

Olayın ardından gelen tabur komutanının ölen Filistinli sivillerin cenazelerine tükürdüğünü anlatan Yuval, komutanın "İsrail'e bulaşanların sonu budur..." diye bağırarak küfürler savurduğunu aktardı.

Gazze’deki soykırıma katılan İsrail askerleri, yaşlıların ve çocukların acımasızca öldürüldüğünü, sağ kalanlara işkence edildiğini ve sivil ölümlerinin karargaha “terörist vuruldu” şeklinde raporlandığını itiraf etti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

KENDİMİ CANAVAR GİBİ HİSSEDİYORDUM

Yaşananlara sessiz kaldığını, terhis olduğunda arkadaşlarının ona kahraman dediğini vurgulayan Yuval, "Kendimi canavar gibi hissediyordum." diye konuştu.

Gazze'deki tünellerde kullanılan özel yöntemlerin kendisine Holokost'u hatırlattığını dile getiren Yuval, Şifa Hastanesi'ndeki katliamın ardından bütün bölgeyi ceset kokusu sardığını kaydetti.

TANKLA ATEŞ AÇTIK İŞ MAKİNESİYLE GÖMDÜK

Gazze'de masum Filistinlilerin öldürülmesine şahit olduğunu anlatan "Maya" takma adlı İsrailli kadın asker, gazeteden okusa haykırıp ağlayacağı türden şok edici olaylar yaşadığını söyledi.

Gazze'nin güneyinde 5 Filistinlinin geçmeleri yasak bölgeye girdiğini, tabur komutanının silahlı olup olmadıklarını teyit etmeksizin ateş emri verdiğini aktaran Maya, söz konusu kişilere tanklardan ateş açıldığını belirtti. Maya, birkaç saat sonra bölgeye giderek ölen Filistinli sivilleri iş makinesiyle gömdüklerini anlattı.

KAHKAHALARLA GÜLDÜLER

Sağ kalan tek Filistinlinin karakola getirilerek yoğun işkencelere maruz bırakıldığını anlatan Maya, bir askerin bu Filistinlinin üzerine tuvaletini yaptığını, kendisi dahil bütün askerlerin olaya kahkahalarla güldüğünü ifade etti.

Maya, sivilde kendisinin ahlaklı görünen, mültecilere gönüllü yardım için protestolara katılan İsrailli olduğunu dile getirdi.

TERÖRİST DİYE BİLDİRDİLER

Maya ile aynı karakolda görev yapan "Yehuda" takma isimli asker, karakola yaklaşan Filistinliyi yakaladıklarında ellerini havaya kaldırmasına rağmen subayın sorgulama yapmadan silahsız kişiye ateş açılması talimatı verdiğini söyledi.

Yehuda, daha sonra karargaha "olayda bir teröristin öldürüldüğü" bilgisinin geçildiğini aktardı.

KOLYELERİ ÇALDI 'NAZİLERDEN ÇALMAK LÜTUF' DEDİ

Haberde Filistinlilerin canlı kalkan olarak kullanıldığı, evlerde yağmalama yapıldığı kaydedildi.

Gazetede ismine yer verilmeyen bir İsrail askeri, hırsızlık olaylarına "Filistinlilerin evlerine girerdik, insanlar yıkımdan zevk alırdı. Askerlerin elektrikli aletleri, altın kolyeleri, nakit parayı, her şeyi aldığını gördüm. Bazıları bütün Arapların Nazi olduğunu ve Nazilerden çalmanın bir lütuf olduğunu söylüyordu." sözleriyle işaret etti.

HAMBURGER YEMEYE GİDECEK KADAR NORMAL

Tel Aviv'de hava saldırılarını planlayan birimde görev yapan "Ran" takma isimli asker, sivillerin hedef alındığını belirterek, "Onlarca, bazen daha fazla sivilin ölümüne yol açacağını bildiğimiz saldırıları planlıyor ve onay alıyorduk." ifadelerini kullandı.

Gazze'de olanların kendileri için sıradanlaştığını anlatan Ran, durumu "çocukların öleceği saldırı planından kısa süre sonra Tel Aviv'de hamburger yemeye gidecek kadar normal bir şey" sözleriyle özetledi.

PİLOTLARDAN SOYKIRIM İSTİFASI

İsrail'in 18 Mart 2025'te ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden yoğun saldırılara başladığı gecenin kriz anı olduğunu belirten Ran, çoğu kadın ve çocuk yüzlerce Filistinlinin bombardımanda hayatını kaybettiği gece görevini bırakmaya karar verdiğini söyledi.

Yalnızca kendisinin değil, o gece çok sayıda İsrailli pilotun yaşananlar sonrasında görevden ayrılmak istediğini belirten Ran, İsrail Hava Kuvvetlerinin bu talepleri kabul ettiğini ancak durumun gizli tutulmasını istediğini aktardı.

KANA DOYMADILAR

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılar sonucunda 2 sivilin şehit olduğunu bildirdi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana şehit olanların sayısının 775'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 761'e, yaralı sayısının 2 bin 171'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 72 bin 551'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 274'e ulaştığı aktarıldı.

