18 Mart 2025'te ateşkesin bozulmasının ardından çok sayıda İsrailli pilotun görevden ayrılmak istediği ve İsrail Hava Kuvvetlerinin bu talepleri gizli tuttuğu aktarıldı.

İsrail askerleri Filistinlilerin evlerinden altın kolye, elektrikli alet ve nakit para çaldıklarını, bazı askerlerin bunu Nazilerden çalmak olarak meşrulaştırdığını ifade etti.

İsrail ordusu askerleri Gazze'de silahlı olmayan yaşlı ve çocuklardan oluşan gruplara ateş açtıklarını, tabur komutanının Filistinli sivillerin cenazelerine tükürdüğünü itiraf etti.

Gazze Şeridi'ni kan gölüne çeviren İsrail ordusunun iç yüzü, bizzat katliama katılan askerlerin kan donduran itiraflarıyla gün yüzüne çıkıyor.

İÇ ORGANLARI DIŞARIYA AKIYORDU

Aralık 2023'te Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta görev yapan "Yuval" takma adlı asker, Selahaddin Caddesi yakınlarında insansız hava araçlarıyla tespit edilen gruba "deli gibi ateş açtıklarını" belirterek, "Yaşlı bir adam ve üç çocuktu, belki de ergen yaştaydılar. Hiçbiri silahlı değildi. Bedenleri kurşunlarla delik deşik olmuştu; iç organları dışarıya akıyordu." dedi.

Olayın ardından gelen tabur komutanının ölen Filistinli sivillerin cenazelerine tükürdüğünü anlatan Yuval, komutanın "İsrail'e bulaşanların sonu budur..." diye bağırarak küfürler savurduğunu aktardı.

Gazze’deki soykırıma katılan İsrail askerleri, yaşlıların ve çocukların acımasızca öldürüldüğünü, sağ kalanlara işkence edildiğini ve sivil ölümlerinin karargaha “terörist vuruldu” şeklinde raporlandığını itiraf etti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)