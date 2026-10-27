Kıbrıs'ta Erhürman ve Hristodulidis'ten ara bölge zirvesi... BM ofisinde teknik komitelerle masadalar
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler gözetiminde ara bölgede bir araya gelerek Kıbrıs meselesindeki son gelişmeleri değerlendirdi. BM İyi Niyet Misyon Ofisinde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren baş başa görüşmenin ardından liderler, iki toplum arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulan teknik komitelerin temsilcileriyle toplantılara geçti. Görüşmelerde geçiş kapılarının durumu ve karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik atılacak somut adımlar detaylı şekilde ele alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, adadaki çözüm arayışları ve diyalog süreci kapsamında bir araya geldi.
BM kontrolündeki ara bölgede yer alan BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde gerçekleşen baş başa görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.
GÜVEN ARTIRICI TEDBİRLER MASADA
Görüşmede Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, güven artırıcı tedbirşer ve iki taraf arasındaki diyaloğun sürdürülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.
BM'nin kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen düzenli liderler görüşmelerinde geçiş kapıları, iki toplumlu teknik komitelerin faaliyetleri ve karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik adımlar öne çıktı.
3 KOMİTE TEMSİLCİSİYLE BİR ARADA
Baş başa görüşmenin tamamlanmasının akabinde liderler, Sivil Toplumla İstişare Mekanizması Yönlendirme Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi temsilcileriyle toplantılara geçti.
Erhürman ve Hristodulidis'in teknik komite temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantılarda iki toplum arasındaki iş birliği, gençlik faaliyetleri, sivil toplumun sürece katılımı ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.