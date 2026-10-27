Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, adadaki çözüm arayışları ve diyalog süreci kapsamında bir araya geldi.

BM kontrolündeki ara bölgede yer alan BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde gerçekleşen baş başa görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.