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Keir Starmer'dan bir istifa daha!

Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 11 yıldır sürdürdüğü Holborn and St Pancras milletvekilliği görevinden istifa etti. Starmer, bundan sonraki süreçte uluslararası ilişkiler, savunma, güvenlik ile kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele konularına odaklanacağını açıkladı.

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Keir Starmer'dan bir istifa daha!

Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer, milletvekilliğinden istifa ettiğini bildirdi.

MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla Londra'nın 'Holborn and St Pancras' bölgesi milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Eski İngiltere Başbakanı Starmer milletvekilliğinden de istifa etti. (Haberin fotoğrafları Reuters'tan alınmıştır.)Eski İngiltere Başbakanı Starmer milletvekilliğinden de istifa etti. (Haberin fotoğrafları Reuters'tan alınmıştır.)

Starmer, milletvekilliğini 11 yılın ardından bırakarak uluslararası ilişkiler ve savunma ile kadınlara ve çocuklara karşı şiddet konularına odaklanacağını kaydederek, kendisinin yerine seçilmek için yarışacak İşçi Partisi adayına da tam destek vereceğini belirtti.

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