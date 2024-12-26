Kazakistan’da Azerbaycan’a ait yolcu uçağı düştü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Grozni kentine seyreden Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Brezilya yapımı Embraer 190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau Havalimanı yakınında kuş sürüsüne çarptı. Hızla irtifa kaybederek yere çakıldı. 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan, 16 Rusya vatandaşı yolcu ile 5 mürettebatın bulunduğu uçakta can pazarı yaşandı. 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. 32 kişi ise kurtuldu. Yaralıların tedavilerine devam edildiği açıklandı. Düşen uçakta çıkan yangın tamamen söndürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yolladı.

1 GÜNLÜK YAS

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü. Azerbaycan'da 1 günlük yas ilan edildi.