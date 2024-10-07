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İran'dan Kudüs Gücü Komutanı Kaani açıklaması: 'Görevinin başında'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Koordinasyon Yardımcısı Mescidi, Kudüs Gücü Komutanı Kaani'nin öldürüldüğü ve kendisinden haber alınamadığı iddialarını yalanladı. Mescidi, "Kaani'nin sağlık durumu iyi ve görevine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 14:33 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:09
İran’dan Kudüs Gücü Komutanı Kaani açıklaması: ’Görevinin başında’

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Koordinasyon Yardımcısı İrec Mescidi, geçtiğimiz hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıdan bu yana Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'den haber alınmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Mescidi, "Birçok kişi, 'General Kaani'ye ne oldu?' diye sorarak açıklama yapmamızı istiyor. Ancak açıklama yapmaya gerek yok. Kendisinin sağlık durumu iyi ve görevine devam ediyor." dedi.

Kudüs Gücü Komutanı Kaani'nin, geçtiğimiz hafta perşembe günü Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin ile birlikte öldürülmüş olabileceği iddia edilmişti.

Kudüs Gücü Komutanı Kaani (Fotoğraf: AA)Kudüs Gücü Komutanı Kaani (Fotoğraf: AA)

Ne OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmaması, Beyrut'ta işgalci İsrail'in saldırısında yaralandığı iddialarına yol açtı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv'in 4 Ekim'de Beyrut'a düzenlediği yoğun saldırılar sırasında Kaani'nin hedef alınmış olabileceğini öne sürdü. İran'daki güvenlik kaynaklarına yakın "Tabnak" haber sitesi de bu iddiaların ardından, yetkililere Kaani'nin sağlık durumunun açıklığa kavuşturulması çağrısında bulundu.

İran'dan konuya ilişkin ilk resmi açıklama ise Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Abbas Golru'dan geldi. Golru, Kaani'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve Devrim Muhafızları'nın bu konuda yakında açıklama yaparak endişeleri gidereceğini belirtti.

Kaani'nin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'e yönelik saldırının başındaki komutan Emir Ali Hacızade'ye 'Feth Madalyası' verdiği törende yer almaması ise dikkat çekti. Kudüs Gücü Komutanı'nın Beyrut'ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği saldırıda da hedef olduğu iddiaları ortaya atılmış, ancak Kaani'nin daha sonra Tahran'daki Hizbullah ofisini ziyaret ettiği açıklanmıştı.

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