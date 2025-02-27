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Gazze'ye dönüş: İsrail'in serbest bıraktığı aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinliler Gazze Şeridi'ne ulaştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu esirler, Refah'taki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçerek Han Yunus'taki Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledildi.

AA AA
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 18:31 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 18:31
Gazze’ye dönüş: İsrail’in serbest bıraktığı aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli esirler Gazze’ye ulaştı

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Filistinli esirler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne ulaştı.

İsrail'in serbest bıraktığı aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı. (AA)İsrail'in serbest bıraktığı aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı. (AA)

Serbest kalan Filistinli esirler gerekli sağlık muayenelerinden geçirilmek üzere Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, bugün yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının gece saatlerinde "602 Filistinliyi" serbest bıraktığını belirtmişti.

İsrail'in serbest bıraktığı aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı. (AA)İsrail'in serbest bıraktığı aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı. (AA)

Serahine, İsrail'in, esir takasının 7. turunda teslim aldığı 4 esirin cenazesinin kimlik teşhisleri yapılana kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 Filistinli esirin serbest bırakılmasını ertelediğini söylemişti.

İsrailli esirlere ait 4 cenazenin teslim edilmesiyle, İsrail'in 22 Şubat'ta salıverilmesini askıya aldığı Filistinli esirin serbest bırakılacağı açıklanmıştı.

İsrail'in serbest bıraktığı aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı. (AA)İsrail'in serbest bıraktığı aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı. (AA)

İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ASKIYA ALMIŞTI

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.

İsrailli esirlerin Hamas tarafından serbest bırakılmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü açıklamıştı.

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