Gazze’ye dönüş: İsrail’in serbest bıraktığı aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli esirler Gazze’ye ulaştı

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, bugün yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının gece saatlerinde "602 Filistinliyi" serbest bıraktığını belirtmişti.

Serbest kalan Filistinli esirler gerekli sağlık muayenelerinden geçirilmek üzere Gazze Şeridi 'nin güneyindeki Han Yunus'taki Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in serbest bıraktığı aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı. (AA)

İsrail'in serbest bıraktığı aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı. (AA)

Serahine, İsrail'in, esir takasının 7. turunda teslim aldığı 4 esirin cenazesinin kimlik teşhisleri yapılana kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 Filistinli esirin serbest bırakılmasını ertelediğini söylemişti.

İsrailli esirlere ait 4 cenazenin teslim edilmesiyle, İsrail'in 22 Şubat'ta salıverilmesini askıya aldığı Filistinli esirin serbest bırakılacağı açıklanmıştı.