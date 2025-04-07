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Katliama görüntülü kanıt! Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'deki sağlık çalışanlarını hedef aldı

23 Mart’ta Gazze Şeridi'nde gerçekleşen saldırıda yaralananlara yardım etmek için bölgeye giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanı İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025
Katliama görüntülü kanıt! Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze’deki sağlık çalışanlarını hedef aldı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda yaralananlara yardıma giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını hedef aldı. İsrailli askerlerin ambulans ve bir itfaiye aracını doğrudan hedef aldığı görüntüler dünya basınında büyük ses getirdi.

İsrail, katliamın ardından 15 sağlıkçıyı toplu bir mezara gömerek izleri yok etmeye çalıştı ancak ortaya çıkan görüntüler vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Tel Aviv yönetimi söz konusu saldırıları günlerce inkar etti. Savunma Bakanı Gideon Saar, İsrail askerlerinin "rastgele bir ambulansı hedef almadığını" savunarak "aracın şüpheli bir şekilde askerlere doğru geldiğini" öne sürdü.

Ortaya çıkan video görüntülerinin ardından İsrail ordusundan bir yetkili konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak söz konusu saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Yetkili, toplu mezar hakkında da açıklamalarda bulundu. Askerlerin vahşi hayvanlardan korumak amacıyla 15 kişinin cesedini kuma gömdüğünü belirterek, araçların da yolun açılması için gömüldüğünü iddia etti.

Öldürülen sağlık çalışanlarının aileleri, İngiliz gazetesi The Guardian'a konuştu. Bilal, "Gelecekte kendilerine fayda sağlayacağını söyledi. Sanki geri dönmeyeceğini anlamış gibiydi" diye konuştu.

BÖYLE SALDIRDILAR
Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulans ve içindeki ekipler, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındı ve bazı sağlık görevlileri saldırıda yaralandı. Kayıp ilk müdahale ekiplerinin aileleri, cesetlerin bulunduğu haberini alana kadar bir hafta boyunca beklemek zorunda kaldı.

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