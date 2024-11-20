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Katliam sponsoru ABD BMGK'da Gazze için acil ateşkes önerisini dördüncü kez veto etti

Katliam sponsoru ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki insani kriz için sunulan acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısını 4. kez veto etti. 14 ülkenin "evet" oyu verdiği tasarıda, ABD, esirlerin serbest bırakılmasını koşul olarak sundu.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 19:23 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 19:55
Katliam sponsoru ABD BMGK’da Gazze için acil ateşkes önerisini dördüncü kez veto etti

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"7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde yüzbinlerce Filistinliyi katleden soykırımcı İsrail'in hamisi ABD, bir kez daha katil İsrail'e arka çıktı."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'deki insani krizin son bulması için acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve açlık nedeniyle ölümlerin önlenmesi talep edilen karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

ABD karar tasarısını veto etti (Fotoğraf: AA)ABD karar tasarısını veto etti (Fotoğraf: AA)

ABD KARAR TASARISINI VETO ETTİ

BMGK'nın 15 üyesi arasında, Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre'nin sunduğu karar tasarısı, oylamaya sunuldu. Ancak, ABD karar tasarısını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Gazze'deki insani durumu iyileştirmeyi amaçlayan bir karar tasarısını oyladı. Oylama sonucunda, 14 üye ülke "evet" oyu verirken, ABD, tasarıya karşı çıktı.

Oylama öncesinde konuşan Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett, kararın BMGK üyeleri arasında haftalarca süren müzakereler sonunda şekillendiğini belirtti ve tasarının Gazze'deki korkunç insani durumu ele almak için hazırlandığını vurguladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood (Fotoğraf: AA)ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood (Fotoğraf: AA)

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ŞART KOŞTU

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise karar tasarısının ardından yaptığı açıklamada, koşulsuz ateşkesin ancak esirlerin serbest bırakılmasından sonra desteklenebileceğini söyledi. Wood, "Savaş, esirlerin serbest bırakılmasıyla kalıcı olarak sona erebilir" ifadelerini kullandı

Robert Wood, karar tasarısının kabul edilmesi durumunda, Hamas'ın müzakere masasına oturması için "inisiyatifi" kalmayacağını belirtti. Hamas'ın şimdiye kadar birçok anlaşma önerisini reddettiğini savunan Wood, ayrıca tasarıda Hamas'ın 7 Ekim saldırısının kınanmamasını eleştirdi.

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