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Katliam durmuyor! Katil İsrail'den Gazze’ye geniş çaplı kara saldırısı

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze’ye geniş çaplı kara saldırısı başlattı. Son 48 saatte 200’ü aşkın kişiyi öldürdü, 300 bini aşkın kişiyi de göçe zorladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025
Katliam durmuyor! Katil İsrail’den Gazze’ye geniş çaplı kara saldırısı

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Sivilleri hedef alan saldırılarını sürdüren İsrail, son olarak Gazze'nin kuzeyindeki Es-Saftavi Mahallesi'nde Filistinli grubu hedef aldı. Saldırıda 8 kişi şehit olurken, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

Son 48 saatte 200 kişi şehit düşerken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırılarda, yerleşim yerleri, sivillerin toplandığı yerler ve yerinden edilenlerin barındığı çadırları hedef aldı. Soykırımcı Netanyahu önceki gün, 'temel' yardıma izin vereceğini söyledi.

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