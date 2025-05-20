Katliam durmuyor! Katil İsrail’den Gazze’ye geniş çaplı kara saldırısı

Sivilleri hedef alan saldırılarını sürdüren İsrail, son olarak Gazze'nin kuzeyindeki Es-Saftavi Mahallesi'nde Filistinli grubu hedef aldı. Saldırıda 8 kişi şehit olurken, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

Son 48 saatte 200 kişi şehit düşerken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırılarda, yerleşim yerleri, sivillerin toplandığı yerler ve yerinden edilenlerin barındığı çadırları hedef aldı. Soykırımcı Netanyahu önceki gün, 'temel' yardıma izin vereceğini söyledi.