Katillere mesaj: Gazze'de yıkıntılar arasında düğün

Gazze'de yüzyılın soykırımına imza atan İsrail, dev yürekleri yok edemedi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesini ve içindeki binlerce yuvayı yerle bir etti. Bu yuvalardan biri de Filistinli Şetat Ailesi'ne aitti.

Gazze'de yıkım ve göçe rağmen çadır kentte üç gün üç gece düğün. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır) Evleri yıkılan, anılarını enkaz altında bırakan ve doğup büyüdükleri topraklardan göç etmek zorunda kalan aile, her şeye rağmen hayata yenilmedi. Zorlu yaşam şartlarına, yokluğa ve bombaların eksilmeyen gürültüsüne meydan okuyan aile, oğullarını evlendirerek yıkıntılar arasından yeni bir hayat fışkırtmayı başardı.