Katiller birbirine girdi! Savunma BakanıYoav Gallant, Netayahu’nun ’mutlak zafer’ açıklamalarını hedef aldı: Saçmalık

Eli kanlı katil Binyamin Netanyahu
BAŞBAKANLIKTAN GALLANT'A CEVAP
Gallant'ın açıklamalarının ardından İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gallant İsrail karşıtı bir söylem benimsediğinde, bir rehine anlaşmasına varma şansına zarar veriyor. Müzakerelere heyet göndermeyi reddeden ve rehine anlaşmasının önündeki tek engel olan Hamas lideri Yahya Sinwar'a saldırması gerekirdi" denildi.
Eli kanlı İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
Netanyahu'nun İsrail'in "mutlak zafere" ulaşması gerektiği yönündeki tutumu yinelenen açıklamada, "Bu, Başbakan Netanyahu ve kabinenin açık direktifidir ve Gallant dahil herkes için bağlayıcıdır" ifadeleri kullanıldı.