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Katiller birbirine girdi! Savunma BakanıYoav Gallant, Netayahu'nun 'mutlak zafer' açıklamalarını hedef aldı: Saçmalık

Terör devleti İsrail'de katiller birbirine girdi. Savunma Bakanı Yoav Gallant, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını hedef alarak, "Savaş tamtamları çalan tüm kahramanları ve 'mutlak zafer' gibi saçmalıkları duyuyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 18:39 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 18:40
Katiller birbirine girdi! Savunma BakanıYoav Gallant, Netayahu’nun ’mutlak zafer’ açıklamalarını hedef aldı: Saçmalık

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail meclisinin Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını hedef alarak, "Savaş tamtamları çalan tüm kahramanları ve 'mutlak zafer' gibi saçmalıkları duyuyorum" dedi.

Eli kanlı katil Binyamin NetanyahuEli kanlı katil Binyamin Netanyahu

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ile Hizbullah arasında devam eden gerginliğin ele alındığı İsrail meclisinin Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde açıklamalarda bulundu.

Eli kanlı İsrail Savunma Bakanı Yoav GallantEli kanlı İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı neden savaş başlatmadığına ilişkin bir soruya cevap veren Gallant, Lübnan ile bir savaşın 7 Ekim'den farklı koşullarda olacağını belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını hedef alan Gallant, "Savaş tamtamları çalan tüm kahramanları ve 'mutlak zafer' gibi saçmalıkları duyuyorum" dedi.

Eli kanlı katil Binyamin NetanyahuEli kanlı katil Binyamin Netanyahu

BAŞBAKANLIKTAN GALLANT'A CEVAP

Gallant'ın açıklamalarının ardından İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gallant İsrail karşıtı bir söylem benimsediğinde, bir rehine anlaşmasına varma şansına zarar veriyor. Müzakerelere heyet göndermeyi reddeden ve rehine anlaşmasının önündeki tek engel olan Hamas lideri Yahya Sinwar'a saldırması gerekirdi" denildi.

Eli kanlı İsrail Savunma Bakanı Yoav GallantEli kanlı İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

Netanyahu'nun İsrail'in "mutlak zafere" ulaşması gerektiği yönündeki tutumu yinelenen açıklamada, "Bu, Başbakan Netanyahu ve kabinenin açık direktifidir ve Gallant dahil herkes için bağlayıcıdır" ifadeleri kullanıldı.

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