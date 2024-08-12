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Hindistan'da şiddetli yağışlar can aldı! Racastan’ı sel bastı 20 kişi öldü

Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların ardından Racastan eyaletini sel bastı. İlk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Una bölgesinde yağışlar nedeniyle birçok yolun kapandığını açıklayan yetkililer, bir köyde toprak kayması nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 17:52 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 17:52
Hindistan’da şiddetli yağışlar can aldı! Racastan’ı sel bastı 20 kişi öldü

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Hindistan'ın Racastan eyaletinde meydana gelen sellerde 20 kişi hayatını kaybetti.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verme kararı aldı.

NEHİR SULARINA KAPILDILAR

Yetkililer, eyaletin Jaipur, Bharatpur, Madhorajpura, Beawar, Kekri, Karauli, Banswara gibi bölgelerinde boğulma, çöken evin altında kalma, yağışlar nedeniyle dolan nehir sularına kapılma gibi sebeplerden en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Eyalet sakinlerine su birikintilerinden, elektrik direklerinden uzak durmaları uyarısı yapan yetkililer, afet yönetimi biriminin uyarılarına uyulması çağrısı yaptı.

TOPRAK KAYMASINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Hindustan Times'ın haberine göre, Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarından çeşitli bölgelerde olumsuz etkileniliyor.

Una bölgesinde yağışlar nedeniyle birçok yolun kapandığını açıklayan yetkililer, bir köyde toprak kayması nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kaybolduğunu ifade etti.

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