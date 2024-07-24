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Katiller birbirine girdi! İsrail savunma Bakanı Gallant’tan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e ‘Kundakçı’ mesajı

Katiller birbirine girdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir için "Orta Doğu'yu ateşe vermek isteyen bir kundakçı" dedi. Gallant, Savaş kabinesine katılmak isteyen Ben Gvir’in kabineye alınmasının planlarını gerçekleştirmesine imkan vermek anlamına geleceğini söyledi.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 17:25 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 17:25
Katiller birbirine girdi! İsrail savunma Bakanı Gallant’tan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’e ‘Kundakçı’ mesajı

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İsrail'de parçalanma devam ediyor. Savunma Bakanı Yoav Gallant, isim vermeden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında "Orta Doğu'yu ateşe vermek isteyen bir kundakçı" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallantİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant

GALLAN'TAN BEN GVİR'E "KUNDAKÇI" ÇIKIŞI

Gallant, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, isim vermeden Ben-Gvir'in olası Savaş Kabinesi'ne alınması konusuyla ilgili, "İsrail hükümetinde, Orta Doğu'yu ateşe vermek isteyen bir kundakçı oturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"SAVAŞ KABİNESİNE ALINMASIN"

Ben-Gvir'i olası Savaş Kabinesi'ne dahil edecek her türlü müzakereye karşı olduğunu vurgulayan Gallant, söz konusu Kabine'ye alınmasının Ben-Gvir'in planlarını gerçekleştirmesine imkan vermek anlamına geleceğini savundu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail Savaş Kabinesi üyeleri Gadi Eisenkot ve Benny Gantz'ın istifalarının ardından İsrail Savaş Kabinesi'ne üye olarak alınmayı istemişti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir (ortada), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben Gvir, Aksa'ya baskını yoğun polis koruması altında gerçekleştirdi.İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir (ortada), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben Gvir, Aksa'ya baskını yoğun polis koruması altında gerçekleştirdi.

AÇIKÇA SOYKIRIM ÇAĞRISI

Gazze'deki savaşın en büyük destekçilerinden biri olan Ben-Gvir, X sosyal medya paylaşımında, "Başbakandan, beni Savaş Kabinesi'ne dahil etmesini istedim. Artık cesur kararlar almanın, güneydeki (Gazze sınırı), kuzeydeki (Lübnan sınırı) halkın ve genel olarak tüm İsrail'in güvenliğini sağlamanın ve gerçek bir caydırıcılık oluşturmanın zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ekim 2023'te "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni 17 Haziran'da feshetmişti.

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