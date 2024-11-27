ABD İsrail’e 680 milyon dolarlık silah paketi satışına hazırlanıyor

ABD 'li bir yetkili, bugün yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin İsrail 'e 680 milyon dolarlık bir silah satış paketi üzerinde çalıştığını belirtti. Bu gelişmenin ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan 'da İsrail ile Hizbullah arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Financial Times'ın duyurduğu habere göre, ABD yönetimi, İsrail 'e 680 milyon dolarlık bir silah satış paketi üzerinde çalışıyor. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, pakette binlerce ortak doğrudan saldırı mühimmat kiti (JDAM) ve yüzlerce küçük çaplı bomba bulunduğunu belirtti.

ABD'den İsrail'e milyar dolarlık silah satışı (Fotoğraf: AA)

AĞUSTOS AYINDA 5 AYRI PAKETE ONAY VERMİŞTİ

Ağustos ayında ABD'den İsrail'e satışına onay verilen 5 ayrı pakette savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçlar yer almıştı.

Toplam değeri 18,9 milyar dolar olan 50 adet F-15IA savaş uçağı ve 25 adet F-15I modernizasyon kiti ile bunlara bağlı mühimmatlar, Amerika'nın yaptığı en büyük silah satışını oluşturuyor. Ayrıca, 30 adet orta menzilli AMRAAM havadan havaya füze sistemi, 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ilgili ekipmanlar da farklı paketlerde yer aldı. Buna ek olarak, 50 binden fazla top mermisi ve diğer ekipmanlar için de ayrı bir satış paketi onaylandı.

Toplamda 20,3 milyar dolar değerindeki bu satış, Gazze'deki ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu ve bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde onaylandı. ABD'li Senatör Bernie Sanders, söz konusu silah satışlarının engellenmesi amacıyla geçtiğimiz hafta Senato'ya üç ayrı tasarı sundu, ancak bu tasarılar kabul edilmemişti.