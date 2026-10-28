İsrail'de tarihin en kritik seçimlerinden birine tanıklık edildi. 1988 yılından bu yana ilk kez zamanında yapılan seçimlerde katil Netanyahu hüsrana uğradı.

Öyle ki seçim hareketliliğinin yaşandığı ülkede açıklanan ilk sandık çıkış verileri, Netanyahu'nun yeniden iktidara gelme hayallerini suya düşürdü.

Netanyahu, seçim günü megafonla Likud Partisi'ne oy çağrısında bulundu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

MEGAFONU ELİNE ALDI OY DİLENDİ

Oy verme işlemi sona erip sandıklar kapanırken, Gazze Kasabı Netanyahu'nun kazanmak uğruna yaşadığı çaresiz yakarışları gözler önüne serildi.

Netanyahu AVM’de megafonla oy dilendi

Partisine oy kazandırmak için farklı yollara başvuran Netanyahu, oy verme işleminin sona ermesine 1 saat kala Kudüs yakınlarındaki Beit Shemesh kentindeki bir AVM'ye gitti. Eline megafon alan Netanyahu, ziyaretçilerden partisi Likud'a oy vermelerini istedi.

NETANYAHU GERİDE KALDI

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre muhalefet bloğunun 53, Netanyahu'nun aşırı sağcı iktidar bloğunun 50, Arap partilerinin ise 17 sandalye kazanması öngörülüyor. Likud 25 sandalyeyle ilk sırada görünse de Netanyahu bloğu, hükümet kurmak için gereken 61 sandalyenin gerisinde bulunuyor.

"AĞIR YENİLGİ"

İsrail'de eski Başbakan ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid, ilk sandık çıkış anketlerinin ardından Netanyahu bloğunun yenildiğini vurguladı. Ana muhalefet ittifakında yer alan Lapid, X hesabından yaptığı açıklamada, "Onların sizi yanıltmasına izin vermeyin: Netanyahu bloğu ağır bir yenilgiye uğradı." ifadelerini kullandı.

Anket sonuçlarını Netanyahu ve ortakları açısından "tam bir çöküş" olarak nitelendiren Lapid, "Halk onlara defolup evlerine gitmelerini söyledi." değerlendirmesinde bulundu.