Venezuela ile "harika" bir ilişkiye sahip olduklarını söyleyen Trump, bu ülkeden yüksek miktarda petrol aldıklarını ve Amerikan petrol şirketlerinin ülkede büyük yatırımlar yaptığını belirtti.

"Belki de yakın bir gelecekte burası 51. eyaletimiz haline gelir. Bu mümkün, bunu gerçekleştirelim, orayı 51. eyaletimiz yapalım. Devlet başkanı yerine vali seçimi yapalım."

Venezuela'nın yakında müreffeh bir ülke olacağını düşündüğünü ifade eden Trump, ülkenin ABD'ye katılabileceğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

Trump: İran’la savaş yakında bitecek. (Foto: AA)

İRAN'LA SAVAŞIN YAKINDA BİTECEĞİNİ SAVUNDU

İran'a ilişkin açıklamalarda da bulunan Trump, savaşı ABD'nin değil, 1978'de İran'ın başlattığını iddia etti. Trump, İran yönetimlerini çok sayıda Amerikan askerinin ölümünden sorumlu tuttu.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için yüksek petrol ve akaryakıt fiyatlarına katlanmanın "oldukça küçük bir bedel" olduğunu savunan Trump, "Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı." dedi.

ABD'de akaryakıt fiyatlarının yakında hızla düşeceğini öne süren Trump, İran politikasının Kongre ara seçimlerini olumsuz etkilemesini beklemediğini söyledi.

İran'a yönelik saldırı kararını da savunan Trump, kendisine yeniden aynı kararı alıp almayacağının sorulduğunu belirterek, "Ben de dedim ki; 'kesinlikle, bu yaptığım en iyi işlerden biriydi.'" ifadelerini kullandı.