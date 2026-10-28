Trump’tan Venezuela için “51. eyalet” çıkışı: Vali seçimi yapalım
Nicolas Maduro’yu askerî operasyonla ülkesinden kaçıran ABD, şimdi de Venezuela’yı “51. eyalet” yapma söylemiyle gündemde. Venezuela’dan yüksek miktarda petrol aldıklarını ve Amerikan şirketlerinin büyük yatırımlar yaptığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, “Devlet başkanı yerine vali seçimi yapalım” dedi. İran’a yönelik saldırıları da savunan Trump, yükselen petrol ve akaryakıt fiyatlarını “küçük bir bedel” olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Texas'ta düzenlediği mitingde dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Venezuela ile "harika" bir ilişkiye sahip olduklarını söyleyen Trump, bu ülkeden yüksek miktarda petrol aldıklarını ve Amerikan petrol şirketlerinin ülkede büyük yatırımlar yaptığını belirtti.
"DEVLET BAŞKANI YERİNE VALİ SEÇİMİ YAPALIM"
Venezuela'nın yakında müreffeh bir ülke olacağını düşündüğünü ifade eden Trump, ülkenin ABD'ye katılabileceğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Belki de yakın bir gelecekte burası 51. eyaletimiz haline gelir. Bu mümkün, bunu gerçekleştirelim, orayı 51. eyaletimiz yapalım. Devlet başkanı yerine vali seçimi yapalım."
İRAN'LA SAVAŞIN YAKINDA BİTECEĞİNİ SAVUNDU
İran'a ilişkin açıklamalarda da bulunan Trump, savaşı ABD'nin değil, 1978'de İran'ın başlattığını iddia etti. Trump, İran yönetimlerini çok sayıda Amerikan askerinin ölümünden sorumlu tuttu.
İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için yüksek petrol ve akaryakıt fiyatlarına katlanmanın "oldukça küçük bir bedel" olduğunu savunan Trump, "Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı." dedi.
ABD'de akaryakıt fiyatlarının yakında hızla düşeceğini öne süren Trump, İran politikasının Kongre ara seçimlerini olumsuz etkilemesini beklemediğini söyledi.
İran'a yönelik saldırı kararını da savunan Trump, kendisine yeniden aynı kararı alıp almayacağının sorulduğunu belirterek, "Ben de dedim ki; 'kesinlikle, bu yaptığım en iyi işlerden biriydi.'" ifadelerini kullandı.