Katil İsrail’in avukatı ABD Başkanı Joe Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Yakın gelecekte beklemiyorum

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik soykırımını devam ettiriyor.
İsrail'e en büyük desteği ise ABD veriyor. Gerek silah ve füzelerle gerekse skandal açıklamalarla Gazze'de çocukların ölmesine yardım eden ABD'den yeni bir açıklama geldi.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik soykırımını devam ettiriyor.
İsrail'e en büyük desteği ise ABD veriyor. Gerek silah ve füzelerle gerekse skandal açıklamalarla Gazze'de çocukların ölmesine yardım eden ABD'den yeni bir açıklama geldi.
KATİLİN AVUKATI ATEŞKESİ BEKLEMİYORMUŞ
G7 Liderler Zirvesi'nde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Amerika'nın küresel destek verdiği bir önerinin İsrail ya da Hamas tarafından tam olarak benimsenmemesi nedeniyle yakın gelecekte Gazze için bir ateşkes anlaşmasına varılmasını beklemediğini söyledi.
Biden, uluslararası liderlerin İtalya'daki G-7 zirvesinde ateşkes konusunu görüştüklerini söyledi, ancak gazetecilerin yakında bir ateşkes anlaşmasına varılıp varılamayacağı sorusuna Biden sadece "Hayır" yanıtını verdi ve "Umudumu kaybetmedim" diye ekledi.
HAMAS ABD'NİN BASKI YAPMASINI İSTEDİ
ABD'nin dünyaya duyurduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ateşkes tasarısı uygulanacak mı? Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas ateşkes kararını kabul ettiğini açıkladı, İsrail ise kendi önerisine ayak diremeye devam ediyor.
Hamas, İsrail'in ana müttefiki ABD'den Tel Aviv'e kalıcı ateşkes için baskı yapmasını istedi. Hamas açıklamasında ayrıca İsrail'den teklifin kabul edildiğine dair hiçbir doğrulama duyulmadığını da ekledi.
İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi ise, Hamas'ın yanıtına rağmen müzakerelerin devam edeceğini yazdı. Gazeteye bilgi veren iki kaynak, müzakerelerin ABD koordinesinde Katar ve Mısırlı temsilciler aracılığıyla süreceğini kaydetti.
Bir diğer yayın organı Times of Israel gazetesi, müzakerelerde anlaşmaya varılamayan ana konunun Hamas'ın İsrail'den savaşı bitirmek için açıkça söz vermesini istemesi olduğunu aktardı.
Hamas, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rehinelerin serbest kaldığı birinci aşamanın ardından savaşa devam etmesinden endişe duyuyor.
İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu ise, Hamas'ın ateşkesin ikinci aşaması için anlaşmaya varılmasa bile savaşın tamamen durdurulmasını istediğini bildirdi. Televizyon, söz konusu haberine dair bir kaynak göstermedi.
Gazze Şeridi'ndeki savaşın 251'inci gününe girilirken, geride kalan sekiz ayı aşkın sürede yalnızca bir haftalık bir geçici ateşkes uygulandı. Taraflar aylardır ateşkes ve rehine takası anlaşmalarını müzakere ediyor.
İsrail tarafı, Hamas'ın tamamen yok edilmesini ateşkes müzakerelerinde ana şart olarak görüyor. Ancak İsrail'in savaşın başından bu yana ilan ettiği hiçbir hedefine ulaşamadığı göze çarpıyor. Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerin kurtarılması gibi hedefler yalnızca Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı kabine üyelerinin sözlerinde kaldı.
KATLEDİLENLERİN SAYISI 37 BİNİ AŞTI
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 105 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) 251 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 37 bin 232'ye, yaralı sayısının da 85 bin 37'ye yükseldiği ifade edildi.
330 BİN TON ATIK
Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi genelinde yerleşim yerlerinde veya yakınlarında 330 bin ton atığın biriktiği, bunun felaket düzeyinde çevre ve sağlık riskleri oluşturduğunu açıkladı.
BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya platformundan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "9 Haziran'a kadar Gazze genelinde yerleşim yerlerinde veya yakınındaki bölgelerde 330 bin tondan fazla atık birikti, bu felaket düzeyinde çevre ve sağlık riskleri oluşturuyor" ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle açlığın yaşandığı Gazze'de çöpleri karıştıran çocukların fotoğraflarının paylaşıldığı açıklamada, "Çocuklar her gün çöpleri karıştırıyor" ifadesine yer verildi.
Gazze Şeridi'ne insani erişimin engellenmemesi ve ateşkesin, bölgede insani hayat şartlarını geri getirmek için son derece önemli olduğuna vurgu yapıldı.
UNRWA'dan 5 Haziran'da da "Gazze'deki savaş milyonlarca Filistinlinin hayatını tepeden tırnağa değiştirdi ve su, temiz hava, gıda ve geçim kaynaklarının dayandığı doğal çevreye büyük zarar verdi" açıklaması yapılmıştı.