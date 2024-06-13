Katil İsrail’in avukatı ABD Başkanı Joe Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Yakın gelecekte beklemiyorum

HAMAS ABD'NİN BASKI YAPMASINI İSTEDİ

ABD'nin dünyaya duyurduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ateşkes tasarısı uygulanacak mı? Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas ateşkes kararını kabul ettiğini açıkladı, İsrail ise kendi önerisine ayak diremeye devam ediyor.

Hamas, İsrail'in ana müttefiki ABD'den Tel Aviv'e kalıcı ateşkes için baskı yapmasını istedi. Hamas açıklamasında ayrıca İsrail'den teklifin kabul edildiğine dair hiçbir doğrulama duyulmadığını da ekledi.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi ise, Hamas'ın yanıtına rağmen müzakerelerin devam edeceğini yazdı. Gazeteye bilgi veren iki kaynak, müzakerelerin ABD koordinesinde Katar ve Mısırlı temsilciler aracılığıyla süreceğini kaydetti. Bir diğer yayın organı Times of Israel gazetesi, müzakerelerde anlaşmaya varılamayan ana konunun Hamas'ın İsrail'den savaşı bitirmek için açıkça söz vermesini istemesi olduğunu aktardı.

Hamas, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rehinelerin serbest kaldığı birinci aşamanın ardından savaşa devam etmesinden endişe duyuyor. İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu ise, Hamas'ın ateşkesin ikinci aşaması için anlaşmaya varılmasa bile savaşın tamamen durdurulmasını istediğini bildirdi. Televizyon, söz konusu haberine dair bir kaynak göstermedi. Gazze Şeridi'ndeki savaşın 251'inci gününe girilirken, geride kalan sekiz ayı aşkın sürede yalnızca bir haftalık bir geçici ateşkes uygulandı. Taraflar aylardır ateşkes ve rehine takası anlaşmalarını müzakere ediyor. İsrail tarafı, Hamas'ın tamamen yok edilmesini ateşkes müzakerelerinde ana şart olarak görüyor. Ancak İsrail'in savaşın başından bu yana ilan ettiği hiçbir hedefine ulaşamadığı göze çarpıyor. Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerin kurtarılması gibi hedefler yalnızca Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı kabine üyelerinin sözlerinde kaldı.