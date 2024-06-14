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Allah'ın mucizesiydi: Nusayrat Kampı'nda öldü sanılıp kefene sarılacaktı | 5 yaşındaki Ebu Tevfik yoğun bakımda can verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve hayatını kaybettiği zannedilip defin için hazırlanırken yaşam belirtisi veren 5 yaşındaki Tevfik Ebu Yusuf,yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 00:14 Güncelleme 14 Haziran 2024, 00:44
Allah’ın mucizesiydi: Nusayrat Kampı’nda öldü sanılıp kefene sarılacaktı | 5 yaşındaki Ebu Tevfik yoğun bakımda can verdi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na 8 Haziran'da düzenlediği ve 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda aldığı ağır yara sonrası öldü sanılarak defin için hazırlanırken yaşam belirtisi gösteren ve tedavi altına alınan 5 yaşındaki Tevfik Ebu Yusuf can verdi.

Gazzeli çocuk şehitlerin arasına konacakken elini oynattı!

HAYATTA KALAN TEK ÇOCUKLARIYDI

Daha önce İsrail'in Nusayrat pazarını bombalaması sırasında iki kızlarını, geçen yıl da abluka nedeniyle uygun tedavi göremeyen kanser hastası oğullarını kaybeden Filistinli ailenin hayatta kalan tek çocuğu Tevfik, beş gün önce yaşanan katliamda ağır yaralanarak Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilen Tevfik'in ailesine durum bildirildi.

CESETLERİN ARASINDA YER BAKIYORDU

Oğlunu kefenlenmesi ve defin işlemleri için hastanenin morguna taşıyan ve cesetler arasında yer ararken bir anda Tevfik'in elinin hareket ettiğini fark eden Filistinli baba, durumu hemen doktorlara bildirdi.

Doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata dönen ve Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin yoğun bakım servisine alınan minik Tevfik, tüm müdahalelere rağmen son nefesini verdi.

"HAYATTA KALAN SON ÇOCUĞUMA SIKI SIKI SARILDIM"

Anne Ummu Tevfik ise, katliamın yaşandığı gün, saldırılar başlayıp da her yer kısa sürede savaş alanına dönene kadar normal bir gün geçirdiklerini söyleyerek "Ne olduğunu anlayamadan bir anda dört bir yandan kurşunlar ve top mermileri yağmaya başladı ve çok korktuk" dedi.

"Hayatta kalan son çocuğumua sıkı sıkı sarıldım. Tevfik, patlama seslerinden çok korkmuştu. Tek isteğim onu korumaktı. Bir kaç dakika içinde yanımızdaki ev bir füzeyle vuruldu. Evimizin yarısı başımıza yıkıldı. Bombalamanın yol açtığı toz duman nedeniyle birdenbire her yer karardı. Tevfik'i kucakladım ve kaçmaya çalıştım."

"NUSAYRAT KATLİAMI"

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinli öldü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinli yaralandı.

Hamas ise İsrail ordusunun, 4 İsrailli esiri kurtardığı söz konusu "operasyonda" biri ABD vatandaşı 3 İsrailli esiri öldürdüğünü açıkladı.

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