Allah’ın mucizesiydi: Nusayrat Kampı’nda öldü sanılıp kefene sarılacaktı | 5 yaşındaki Ebu Tevfik yoğun bakımda can verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na 8 Haziran'da düzenlediği ve 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda aldığı ağır yara sonrası öldü sanılarak defin için hazırlanırken yaşam belirtisi gösteren ve tedavi altına alınan 5 yaşındaki Tevfik Ebu Yusuf can verdi.
HAYATTA KALAN TEK ÇOCUKLARIYDI
Daha önce İsrail'in Nusayrat pazarını bombalaması sırasında iki kızlarını, geçen yıl da abluka nedeniyle uygun tedavi göremeyen kanser hastası oğullarını kaybeden Filistinli ailenin hayatta kalan tek çocuğu Tevfik, beş gün önce yaşanan katliamda ağır yaralanarak Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
Müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilen Tevfik'in ailesine durum bildirildi.
CESETLERİN ARASINDA YER BAKIYORDU
Oğlunu kefenlenmesi ve defin işlemleri için hastanenin morguna taşıyan ve cesetler arasında yer ararken bir anda Tevfik'in elinin hareket ettiğini fark eden Filistinli baba, durumu hemen doktorlara bildirdi.
Doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata dönen ve Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin yoğun bakım servisine alınan minik Tevfik, tüm müdahalelere rağmen son nefesini verdi.
"HAYATTA KALAN SON ÇOCUĞUMA SIKI SIKI SARILDIM"
Anne Ummu Tevfik ise, katliamın yaşandığı gün, saldırılar başlayıp da her yer kısa sürede savaş alanına dönene kadar normal bir gün geçirdiklerini söyleyerek "Ne olduğunu anlayamadan bir anda dört bir yandan kurşunlar ve top mermileri yağmaya başladı ve çok korktuk" dedi.
"Hayatta kalan son çocuğumua sıkı sıkı sarıldım. Tevfik, patlama seslerinden çok korkmuştu. Tek isteğim onu korumaktı. Bir kaç dakika içinde yanımızdaki ev bir füzeyle vuruldu. Evimizin yarısı başımıza yıkıldı. Bombalamanın yol açtığı toz duman nedeniyle birdenbire her yer karardı. Tevfik'i kucakladım ve kaçmaya çalıştım."