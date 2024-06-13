UKRAYNA'YA "MARSHALL PLANI" TALEBİ

Zelenskiy, Ukrayna'nın kalkınma ve inşasına destek vermek için Almanya'nın başkenti Berlin'de "2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı"nın düzenlendiğini hatırlatarak Ukrayna'nın kalkınması için, 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan "Marshall Planı"na benzeyen ve bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek muadil bir planın hazırlanması gerektiğini savundu.

"Arkadaşlar, gelin böyle bir toparlanma planını hep birlikte hazırlayalım ve bunu ortak bir G7+ deklarasyonuyla, toparlanma deklarasyonuyla doğrulayalım. Bu aynı zamanda bir barış ilanı olacak, çünkü restorasyon sayesinde insanlar gerçekten barışın olacağını, buna inandığımızı ve barışı, savunma kadar önemsediğimizi görecekler."

Zelenskiy, Ukraynalı yetkililerle söz konusu plan üzerinde çalışıp Washington'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne de sunabileceklerini ifade etti.

Dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın kullanmasına izin verilmesi konusuna da değinen Zelenskiy, liderlerin desteğini beklediğini de dile getirerek, "Rus savaşının yol açtığı hasarın Rusya tarafından ödenmesinin adil olacağını siz ve ben, hepimiz anlıyoruz." dedi.