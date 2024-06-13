İtalya, Japonya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Almanya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, İtalya'da bir araya geldi.
İtalya, Japonya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Almanya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, İtalya'da bir araya geldi.
Ukrayna ve Orta Doğu gündemiyle toplanan G7 ülkeleri, bölgedeki son durumu ele alırken ABD ve Ukrayna arasında flaş bir anlaşma imzalandı.
BİDEN: "ABD ASKERİ RUSYA'YA KARŞI SAVAŞMAYACAK"
İmza sonrası açıklama yapan Biden, ABD askerinin Ukrayna'ya gidip Rusya'ya karşı savaşmayacağını açıkça söyledi.
KİEV'E 50 MİLYAR DOLAR KREDİ
G7 liderleri Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanması konusunda anlaştı.
UKRAYNA'YA 50 MİLYAR DOLAR KREDİ
Dünyanın gelişmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren ve bugün İtalya'da başlayan G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın mali olarak desteklenmesine yönelik planda uzlaşı sağlandı.
G7 ülkeleri, anlaşma kapsamında Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş varlıklarının faiz gelirlerini teminat olarak kullanacak ve 2024 sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verecek.
ABD GARANTİ EDECEK
Kredinin büyük kısmını ABD garanti edecek ve Avrupa ve diğer ülkeler de buna katkı sağlayacak.
Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya verilmesini geçtiğimiz ay ABD önermiş fakat G7 ülkelerinin liderleri konu üzerinde anlaşma sağlayamamıştı.
300 MİLYAR DOLARLIK VARLIK DONDURULDU
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor.
Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.
"MARSHALL PLANI"NA BENZER BİR PLAN TALEBİ
Öte yandan Zelenskiy, G-7 liderlerinden, Ukrayna'nın kalkınması için "Marshall Planı"na benzer bir planın hazırlanmasını talep etti.
Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna'nın ihtiyaçları hususunda değerlendirmelerde bulunan Volodimir Zelenskiy, G-7 Zirvesi'nin dünyanın farklı bölgelerini bir araya getiren küresel bir toplantı olduğunu belirterek "Yalnızca dünya çoğunluğunun ortak eylemleri sorunların üstesinden gelebilir." dedi.
Ukrayna hava sahasının daha güvenli hale getirilmesinin önemli olduğunu işaret eden devlet aşkanı, ek Patriot hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını hatırlattı.
Ukrayna ordusuna teslim edilen Batı silahlarının son dönemlerde ülkesinin sınırları dışında kullanılmasına izin verilmesi ile Ukrayna'nın Harkiv ve diğer şehirleri koruma imkanının arttığını aktaran lider, buna rağmen daha çok Patriot sistemin gerekli olduğunu belirtti.
F-16'LARA GEÇİŞ KONUSUNDA DESTEK BEKLİYOR
Ukrayna ordusunun, F-16 savaş uçaklarını kullanma sürecinin hızlandırılması konusunda müttefiklerden destek talep eden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:
"Sizlerden, F-16'ya geçişimizi hızlandırmak için elinizden geleni yapmanızı rica ediyorum. Bu da (Ukraynalı) pilot eğitimlerinin hızlandırılması, pilot eğitim merkezlerinin sayısının artırılması anlamına geliyor."
UKRAYNA'YA "MARSHALL PLANI" TALEBİ
Zelenskiy, Ukrayna'nın kalkınma ve inşasına destek vermek için Almanya'nın başkenti Berlin'de "2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı"nın düzenlendiğini hatırlatarak Ukrayna'nın kalkınması için, 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan "Marshall Planı"na benzeyen ve bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek muadil bir planın hazırlanması gerektiğini savundu.
"Arkadaşlar, gelin böyle bir toparlanma planını hep birlikte hazırlayalım ve bunu ortak bir G7+ deklarasyonuyla, toparlanma deklarasyonuyla doğrulayalım. Bu aynı zamanda bir barış ilanı olacak, çünkü restorasyon sayesinde insanlar gerçekten barışın olacağını, buna inandığımızı ve barışı, savunma kadar önemsediğimizi görecekler."
Zelenskiy, Ukraynalı yetkililerle söz konusu plan üzerinde çalışıp Washington'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne de sunabileceklerini ifade etti.
Dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın kullanmasına izin verilmesi konusuna da değinen Zelenskiy, liderlerin desteğini beklediğini de dile getirerek, "Rus savaşının yol açtığı hasarın Rusya tarafından ödenmesinin adil olacağını siz ve ben, hepimiz anlıyoruz." dedi.