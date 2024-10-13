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Katil İsrail yine sivilleri hedef aldı! Çocuk ve kadınların da bulunduğu 18 Filistinli hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail Nusayrat Mülteci Kampı'nda, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula saldırı düzenlendi. Saldırıda çocuk ve kadınların da bulunduğu 18 Filistinli hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 23:44 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 23:44
Katil İsrail yine sivilleri hedef aldı! Çocuk ve kadınların da bulunduğu 18 Filistinli hayatını kaybetti

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Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlenen İsrail saldırısında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail yine sivilleri hedef aldı (AA)Katil İsrail yine sivilleri hedef aldı (AA)

El Avde Hastanesinden bir tıbbi kaynak, AA muhabirine, İsrail'in okulu hedef alan saldırısı sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini belirtti.

Görgü tanıkları da İsrail'in, Nusayrat Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı "Mufti" adlı okulu vurduğunu aktardı.

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