Herzi Halevi kimdir, kaç yaşında? İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi öldü mü?

Ortadoğu'da tansiyon her geçen saat yükseliyor. İsrail ve Lübnan arasındaki karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Son olarak İsrail'in, İran'ın kritik nükleer tesislerine yönelik siber saldırı düzenlediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Ortadoğu'da tansiyon her geçen saat yükseliyor. İsrail ve Lübnan arasındaki karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Son olarak İsrail'in, İran'ın kritik nükleer tesislerine yönelik siber saldırı düzenlediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ MÜ?
Hizbullah'ın intikam saldırısı ardından, İsrail medyası "En acı gece" ifadelerini kullanıldı. Öte yandan bazı kaynaklar İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den haber alınamadığını bildirildi.
Herzi Halevi kimdir?
Herzi Halevi 17 Aralık 1967 doğumludur. 16 Ocak 2023'te yemin ederek göreve başlayan İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'dır.
NELER OLMUŞTU?
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, Lübnan merkezli Hizbullah tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail ordusu, saldırının ardından doğrulama yaparak olayın detaylarını kamuoyuna duyurdu.
Saldırı, İsrail'in Lübnan'a yönelik geniş çaplı hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti. Binyamina bölgesine yakın bir askeri üsse yapılan bu saldırı, İsrail-Hizbullah çatışmasının şiddetini gözler önüne seriyor. İsrail, Lübnan topraklarındaki Hizbullah mevzilerini hedef alırken, Hizbullah da İHA'larla yanıt verdi.
Saldırıda, İsrail Ordusu'nun verdiği bilgilere göre 67 kişi yaralandı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak, ölü sayısının daha yüksek olabileceğine dair bazı iddialar da bulunuyor.
İsrail Ordu Radyosu Hizbullah'ın hava savunma sistemlerini yanıltarak İHA'larını korumak için füzeler kullandığını belirtti.
Bazı kaynaklarda İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin bu saldırı sonucu yaşamını kaybettiği iddiaları yer alıyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.