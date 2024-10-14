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Herzi Halevi kimdir, kaç yaşında? İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi öldü mü?

Lübnan merkezli Hizbullah örgütü, İsrail'in kuzeyindeki Golani Üssü’ne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda çok sayıda İsrail askerinin yaralandı ve hayatını kaybetti. Hizbullah yaptığı açıklamada, Gazze'deki direnişe destek vermek, Lübnan ve halkını savunmak amacıyla amacıyla operasyonun gerçekleştirildiğini belirtti. Örgüt sivilleri askeri alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Aynı zamanda saldırıda İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin öldürüldüğü de iddia edildi. Peki, Herzi Halevi kimdir? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 07:01
Herzi Halevi kimdir, kaç yaşında? İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi öldü mü?

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Ortadoğu'da tansiyon her geçen saat yükseliyor. İsrail ve Lübnan arasındaki karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Son olarak İsrail'in, İran'ın kritik nükleer tesislerine yönelik siber saldırı düzenlediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ MÜ?

Hizbullah'ın intikam saldırısı ardından, İsrail medyası "En acı gece" ifadelerini kullanıldı. Öte yandan bazı kaynaklar İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den haber alınamadığını bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Herzi Halevi kimdir?

Herzi Halevi 17 Aralık 1967 doğumludur. 16 Ocak 2023'te yemin ederek göreve başlayan İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'dır.

Herzi Halevi kimdir, kaç yaşında? İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi öldü mü?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

NELER OLMUŞTU?

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, Lübnan merkezli Hizbullah tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail ordusu, saldırının ardından doğrulama yaparak olayın detaylarını kamuoyuna duyurdu.

Saldırı, İsrail'in Lübnan'a yönelik geniş çaplı hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti. Binyamina bölgesine yakın bir askeri üsse yapılan bu saldırı, İsrail-Hizbullah çatışmasının şiddetini gözler önüne seriyor. İsrail, Lübnan topraklarındaki Hizbullah mevzilerini hedef alırken, Hizbullah da İHA'larla yanıt verdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Saldırıda, İsrail Ordusu'nun verdiği bilgilere göre 67 kişi yaralandı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak, ölü sayısının daha yüksek olabileceğine dair bazı iddialar da bulunuyor.

İsrail Ordu Radyosu Hizbullah'ın hava savunma sistemlerini yanıltarak İHA'larını korumak için füzeler kullandığını belirtti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bazı kaynaklarda İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin bu saldırı sonucu yaşamını kaybettiği iddiaları yer alıyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

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CANLI | Hizbullah'tan İsrail'e intikam saldırısı! Golani üssüne bombardıman: Çok sayıda katil öldürüldü | Genelkurmay Başkanı öldürüldü mü?

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