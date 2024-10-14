Herzi Halevi kimdir, kaç yaşında? İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi öldü mü?

(Takvim Foto Arşiv) NELER OLMUŞTU? İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, Lübnan merkezli Hizbullah tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail ordusu, saldırının ardından doğrulama yaparak olayın detaylarını kamuoyuna duyurdu. Saldırı, İsrail'in Lübnan'a yönelik geniş çaplı hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti. Binyamina bölgesine yakın bir askeri üsse yapılan bu saldırı, İsrail-Hizbullah çatışmasının şiddetini gözler önüne seriyor. İsrail, Lübnan topraklarındaki Hizbullah mevzilerini hedef alırken, Hizbullah da İHA'larla yanıt verdi.

(Takvim Foto Arşiv) Saldırıda, İsrail Ordusu'nun verdiği bilgilere göre 67 kişi yaralandı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak, ölü sayısının daha yüksek olabileceğine dair bazı iddialar da bulunuyor. İsrail Ordu Radyosu Hizbullah'ın hava savunma sistemlerini yanıltarak İHA'larını korumak için füzeler kullandığını belirtti.