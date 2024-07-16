ABD seçimlerini belirleyen ’salıncak eyaletler’ anketlerde Trump diyor! | Tam 7 eyalette önde götürüyor

ABD'de yapılan en son ankette, kasım ayındaki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden resmen adaylığı onaylanan Donald Trump'ın, seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu "salıncak eyaletler"de (swing states) rakibi Demokrat Partinin adayı Başkan Joe Biden'ın önüne geçtiği belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden - ABD eski Başkanı Donald Trump
ANKETLER TRUMP'I ÖNDE GÖRÜYOR
The Times/SAY 24 tarafından yapılan anket, Trump ile Biden'ın salıncak eyaletlerdeki son oy oranını ortaya koydu.
Ankette, ABD'de başkanlık seçimlerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan salıncak eyaletler Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin'da Trump'ın Biden'a karşı yarışı önde götürdüğü görüldü.
TRUMP ''FARK'' ATIYOR
Trump, 7 puan ile Biden'a en büyük farklı Arizona'da atarken, Wisconsin'de 5, North Carolina, Georgia ve Nevada'da 4'er, Pensilvanya'da 3 ve Michigan'da da 2 puan önde çıktı.