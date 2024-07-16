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ABD seçimlerini belirleyen 'salıncak eyaletler' anketlerde Trump diyor! | Tam 7 eyalette önde götürüyor

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için yapılan en son ankette, Cumhuriyetçi Partiden adaylığı resmen onaylanan eski başkan Donald Trump'ın tam 7 eyalette Joe Biden'ın önde olduğu bildirildi. "Salıncak eyaletler" diye adlandırılan bölgeler, Amerikan seçimlerinde genellikle kararsız seçmenlerin bulunduğu ve seçimi belirleyen kesim olarak görülüyor.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 23:50 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 00:12
ABD seçimlerini belirleyen ’salıncak eyaletler’ anketlerde Trump diyor! | Tam 7 eyalette önde götürüyor

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ABD'de yapılan en son ankette, kasım ayındaki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden resmen adaylığı onaylanan Donald Trump'ın, seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu "salıncak eyaletler"de (swing states) rakibi Demokrat Partinin adayı Başkan Joe Biden'ın önüne geçtiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden - ABD eski Başkanı Donald TrumpABD Başkanı Joe Biden - ABD eski Başkanı Donald Trump

ANKETLER TRUMP'I ÖNDE GÖRÜYOR

The Times/SAY 24 tarafından yapılan anket, Trump ile Biden'ın salıncak eyaletlerdeki son oy oranını ortaya koydu.

Ankette, ABD'de başkanlık seçimlerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan salıncak eyaletler Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin'da Trump'ın Biden'a karşı yarışı önde götürdüğü görüldü.

TRUMP ''FARK'' ATIYOR

Trump, 7 puan ile Biden'a en büyük farklı Arizona'da atarken, Wisconsin'de 5, North Carolina, Georgia ve Nevada'da 4'er, Pensilvanya'da 3 ve Michigan'da da 2 puan önde çıktı.

Robert F. Kennedy Jr.Robert F. Kennedy Jr.

KARARSIZLARIN BAZISI KENNEDY'DEN YANA

Bu salıncak eyaletlerde ankete katılanların yaklaşık yüzde 10'u hala "tam karar vermediğini" söylerken, kasımdaki seçimlere bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy Jr.'ye oy vermeyi düşündüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 3 ile 5 arasında kaldı.

BIDEN, 7 EYALETTE GERİDEN GELİYOR

Ankette, Biden'ın söz konusu 7 eyalette Trump'ın gerisinde kalmasına rağmen, Demokrat Senato adaylarının ise yarışta Cumhuriyetçi rakiplerinin önünde gitmesi dikkati çekti.

Anket, 7 eyaletin her birinde, 4-12 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 1000 katılımcıyla gerçekleştirildi.

SEÇİMİ 'SALINCAK EYALETLER' BELİRLİYOR

ABD'de yapılan Başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.

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