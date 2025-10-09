PODCAST CANLI YAYIN

Katil İsrail ordusu El Halil'e baskın düzenledi! 3 Filistinli çocuk yaralandı

Soykırımcı İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine baskın düzenledi. 2'si 16 yaşında, biri 14 yaşında 3 Filistinli çocuk yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarihi bir alana zorla girişini güvence altına almak için El Halil kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu, ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak bölge sakini Filistinlileri zorla dağıttı.

3 FİLİSTİNLİ ÇOCUK YARALANDI
İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2'si 16 yaşında, biri 14 yaşında 3 Filistinli çocuk yaralandı.

Yaralılar El Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentinin merkezinde Bab Zaviye bölgesi ile Bir Seba caddesini kapatmış, yaya ve araçların kent merkezine doğru hareketini engellemişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini bayram ve özel günlerde El Halil'deki tarihi bir mezarı ziyaret ederek bazı ritüeller gerçekleştiriyor.

İsrail, El Halil'deki ihlallerini artırıyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne girişleri Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek dün 2 gün süreyle kapatmıştı.

İsrail ordusu ayrıca 6 Ekim'de El Halil kentinin merkezindeki bazı Filistin mahallelerinde Yahudilerin "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı) öncesi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal ordusu, pazartesi akşamı El-Halil'in kapalı bölgesinde yer alan bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini sözlü olarak bildirdi ancak yasağın ne zaman sona ereceğini henüz belirtmedi." demişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Sukot Bayramı süresince (6–13 Ekim) askerlerin hazır olma seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatı verdiği aktarılmıştı.

