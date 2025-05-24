Katil İsrail kıtlıkla boğuşan Gazze’deki BM yardım tırlarını hedef aldı!

İsrail'in uluslararası baskılar sonrası Gazze'de "kıtlık yaşanmaması" için kısıtlı miktarda insani yardım girişine izin vereceğini duyurmasının ardından Birleşmiş Milletler'e (BM) ait un yüklü yardım tırları, Gazze'ye girmişti. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan BM depolarından dün başlayan yardımlar terörist devlet İsrail tarafından hedef alındı.

İsrail, 6 yardım dağıtım görevlisini öldürerek korkunç bir katliam daha yaptı. Birleşmiş Milletler, İsrail'e tepki gösterse de Tel Aviv bu konuda hiçbir açıklama yapamadı.