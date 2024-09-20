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Katil İsrail kana doymuyor! Yine sivillerin sığındığı binalara saldırdı: 3’ü çocuk 13 ölü

İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Refah kentinde sivillerin sığındığı 2 binaya saldırı düzenledi. Saldırıda 3’ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 19:44 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 20:06
Katil İsrail kana doymuyor! Yine sivillerin sığındığı binalara saldırdı: 3’ü çocuk 13 ölü

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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan 2 binaya düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti.

İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nde 350 gündür saldırılarını sürdüren İsrail, sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. İsrail ordusu bugün kanlı saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

İsrail'den Gazze'de sivillerin sığındığı binalara saldırı

Güneydeki Refah kentine bağlı Mesbah bölgesinde sivillerin sığındığı 2 binaya düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti.

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