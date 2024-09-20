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Gazze’ye tıbbi yardım: Filistin Sağlık Bakanlığı 5 tır ilaç gönderdi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne 5 tırdan oluşan ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirdi. 18 Eylül’de yola çıkan tırların, Gazze’ye ulaştığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 21:12 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 21:12
Gazze’ye tıbbi yardım: Filistin Sağlık Bakanlığı 5 tır ilaç gönderdi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne 5 tırdan oluşan ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye 5 tır ilaç ve tıbbi sarf malzemesi gönderdi (AA) Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye 5 tır ilaç ve tıbbi sarf malzemesi gönderdi (AA)

18 EYLÜL'DE ÇIKAN TIR GAZZE'YE ULAŞTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın Nablus'taki merkez depolarından 18 Eylül'de yola çıkan tırların Gazze'ye ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlamasından bu yana ilk defa Gazze'ye ilaç gönderebildiklerini ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye 5 tır ilaç ve tıbbi sarf malzemesi gönderdi (AA) Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye 5 tır ilaç ve tıbbi sarf malzemesi gönderdi (AA)

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE 5 TIR DAHA GÖNDERİLECEK

İlerleyen günlerde 5 tırın daha gönderileceğini kaydeden Ebu Ramazan, ilaç ve tıbbi malzemelerin, yaralı ve hastaların acil tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gazze'deki hastanelere dağıtılacağını dile getirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye 5 tır ilaç ve tıbbi sarf malzemesi gönderdi (AA) Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye 5 tır ilaç ve tıbbi sarf malzemesi gönderdi (AA)

Ebu Ramazan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Başbakan Muhammed Mustafa'nın talimatları doğrultusunda güneydeki kentlerin (Gazze Şeridi) sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için gönderilen tırların içinde ilaç, antibiyotik, diyaliz malzemeleri ile acil servis ve ameliyathanelerde kullanılacak tıbbi sarf malzemelerinin bulunduğunu aktardı.

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